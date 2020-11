Costa Rica supera los 1.600 muertos durante la pandemia de covid-19

Una mujer vende loter�aen las calles de San Jos� (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 20 nov (EFE).- Costa Rica superó las 1.600 muertes a lo largo de la pandemia de la covid-19 y las autoridades enfatizaron este viernes en la necesidad de mantener las medidas preventivas para evitar una nueva ola de contagios que sature los servicios de salud.

Según un informe del Ministerio de Salud, Costa Rica, país de 5 millones de habitantes, alcanzó las 1.608 muertes y 129.418 contagios de covid-19 desde el 6 de marzo pasado, cuando se diagnosticó el primer caso en el país.

Este viernes se sumaron 1.187 casos nuevos y nueve muertes.

El ministro de Salud, Daniel Salas, advirtió que en los últimos días ha habido un aumento en las hospitalizaciones, por lo que hizo un llamado de atención a la población para que siga aplicando las medidas preventivas con el fin de evitar que una segunda ola de contagios ataque con fuerza.

"Se que mentalmente hay mucho cansancio en la gente por estar en esta disciplina sanitaria, pero el virus no se cansa. No podemos tirar la toalla", apuntó.

El informe detalla que este viernes hay 470 personas hospitalizadas, de las cuales 217 se encuentran en cuidados intensivos.

"Se acercan fechas como Navidad y Año Nuevo en las que tradicionalmente disfrutamos reunirnos con la familia y los amigos. Son de las fechas más lindas pero este año es diferente, el virus está esperando los descuidos y las negligencias de la población para agarrar fuerza", declaró el ministro Salas en conferencia de prensa.

El funcionario comentó que hasta que no haya un porcentaje alto de la población vacunada, el riesgo de enfermar seguirá presente.

Costa Rica tiene acuerdos con las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca para la compra de vacunas, que el Gobierno calcula podrían aplicarse en el primer cuatrimestre del 2021.

El ministro Salas dijo que el Gobierno comprará congeladores especiales para mantener la exigente cadena de frío que requiere la vacuna de Pfizer, que es la que aparentemente podría salir de primero al mercado.

Tras varios meses de cierres y aperturas graduales, desde septiembre Costa Rica mantiene abiertas prácticamente todas las actividades económicas bajo protocolos sanitarios específicos.