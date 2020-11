Correa y Joao apuntan al ataque; Hermoso, al lateral izquierdo

El delantero portugu�s del Atl�tico de Madrid Joao Felix, durante el entrenamiento en la ciudad deportiva Wanda Metropolitano en Majadahonda, preparatorio de su encuentro ma�ana s�bado contra el Barcelona.-EFE/Rodrigo Jim�nez

Majadahonda (Madrid), 20 nov (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ultimó este viernes su once para el partido de este sábado contra el Barcelona, con la vuelta de Yannick Carrasco, con Ángel Correa y Joao Félix como previsible ataque, con la alternativa del recuperado Diego Costa, y con Mario Hermoso de nuevo como elegido para el lateral izquierdo en lugar de Renan Lodi.

El portero Jan Oblak; el lateral derecho Kieran Trippier, aunque no formó parte de la prueba del once de este viernes para dosificar y no forzar ante toda la carga de partidos que acumula tanto con su equipo como con la selección inglesa en estos primeros dos meses y medio de competición; los centrales Stefan Savic y José María Giménez; y los centrocampistas Marcos Llorente, Saúl Ñíguez y Koke Resurrección completan la probable alineación inicial del técnico.

De baja hasta cinco jugadores (Luis Suárez y Lucas Torreira, por Covid-19; Héctor Herrera y Manu Sánchez, por sendas lesiones musculares, y Sime Vrsaljko, por una artroscopia en la rodilla izquierda), de los que dos habrían sido previsiblemente titulares de haber estado en condiciones (Luis Suárez y Herrera), ese es el once que planea Simeone oponer al Barcelona este sábado en el estadio Wanda Metropolitano, según las pruebas en la sesión de este viernes.

A él vuelve Yannick Carrasco, ya recuperado de la lesión muscular que le ha apartado de los últimos cuatro encuentros, y en él, en principio, no se prevé aún la entrada de Diego Costa, aunque sí estará en la convocatoria. Previsiblemente partirá del banquillo con minutos a lo largo del encuentro. El atacante está recién recuperado de una lesión muscular que le ha mantenido un mes de baja.

El extremo internacional belga, por Héctor Herrera, y Ángel Correa, por Luis Suárez, serían por tanto los únicos cambios en la alineación titular de Simeone respecto al último choque contra el Cádiz, en el que el conjunto rojiblanco goleó por 4-0.

Además de Carrasco y Diego Costa, Simeone también recuperará a Víctor Machín, 'Vitolo', baja por una lesión muscular en el último encuentro contra el equipo gaditano.