Coronavirus.- Sao Paulo recibe el primer lote de la vacuna china en plena escalada de nuevos casos de coronavirus

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El primer lote de la vacuna de la farmacéutica china Sinovac ha llegado este jueves a Sao Paulo, con 120.000 dosis, en un contexto de incremento de los casos diarios registrados en el estado, así como un aumento de las hospitalizaciones del 26 por ciento.



Tras esta primera remesa, se espera que lleguen en enero otras 46 millones de dosis de CoronaVac, el nombre de vacuna, una de las cuatro que actualmente se encuentran en ensayos clínicos en fase 3 en Brasil.



La vacuna china ha estado envuelta en polémicas este pasado mes de noviembre, ya que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil suspendió las pruebas por el fallecimiento de uno de los voluntarios que participaban en los ensayos, aunque dos días después autorizó su reanudación.



Asimismo, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha puesto en duda en varias ocasiones la viabilidad de esta vacuna.



Tras la llegada de la vacuna, las autoridades paulistas se han referido al incremento de los casos registrados en el territorio y, aunque no han anunciado medidas más restrictivas, han suspendido la programación de cirugías no esenciales en los servicios de salud públicos.



Por otro lado, han ordenado que no se desmantelen las camas reservadas para los pacientes de coronavirus, después de que los hospitales de campaña sí que hayan sido desinstalados.



El Ministerio de Salud de Brasil ha comunicado este viernes 35.918 nuevos casos de COVID-19, mientras que 606 personas han perdido la vida en las últimas 24 horas, con una mortalidad del 2,8 por ciento.



Con estas cifras, el balance global del coronavirus en el país se sitúa en los 5.981.767 contagios acumulados, 168.061 fallecimientos, 5.407.498 recuperados y 406.208 casos activos.

