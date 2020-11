Coronavirus.- López Obrador descarta cambiar su política frente a la pandemia después de alcanzar las 100.000 muertes

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha descartado este viernes realizar cambios en la estrategia del Gobierno para enfrentarse a la pandemia de COVID-19, después de que el país haya alcanzado las 100.000 víctimas mortales a causa de la enfermedad.



Durante su rueda de prensa diaria, López Obrador ha defendido que lo que se ha hecho en México contra la COVID-19 "ha dado resultados" y ha destacado el trabajo realizado por las autoridades sanitarias, como el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de quien ha dicho que "ha hecho un trabajo extraordinario".



"Lo que se ha hecho ha dado resultados", ha sostenido, antes de reconocer que "es muy lamentable lo que ha sucedido". "Lo han hecho muy bien, los médicos, las enfermeras, muy bien, los responsables de llevar a cabo esta estrategia son los mejores del mundo", ha continuado. Así, ha asegurado que el Gobierno seguirá "cumpliendo" con su "responsabilidad".



De forma paralela, ha arremetido contra "los conservadores", a los que ha calificado de "adversarios", y ha censurado que "desde el principio, quisieron utilizar la desgracia del pueblo de México por esta pandemia para culparnos", según ha informado el diario mexicano 'El Universal'.



Además, ha puntualizado que su Ejecutivo heredó un sistema de salud diezmado. "Y en qué poco tiempo creamos una infraestructura de salud para atender a los enfermos y se tomaron las medidas acertadas (...) no nos pasó como en otros países, en donde no había camas, no había ventiladores", ha señalado.



"Hemos hecho todo y lo vamos a seguir haciendo", ha remachado. México rebasó el jueves la barrera de las 100.000 muertes a causa de la COVID-19, después de constatar 576 en una jornada. Además, 1.019.543 personas se han contagiado de la enfermedad en el país norteamericano.

