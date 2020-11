Coronavirus.- Biden vaticina un "invierno oscuro" para EEUU, pero descarta un "cierre nacional" para frenar la pandemia

19/11/2020 El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. POLITICA NORTEAM�RICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL BIDEN TRANSITION VIA CNP / ZUMA PRESS / CONTACTOPH



Las autoridades sanitarias piden a los estadounidenses que no salgan de casa por el Día de Acción de Gracias



Fauci apela a la responsabilidad de la población hasta que llegue la vacuna



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha explicado este jueves que pese al "invierno oscuro" que se avecina sobre el país, descarta un cierre de la economía a nivel nacional, tal y como desde filas republicanas se encargaron de asegurar desde la campaña electoral.



"No voy a cerrar la economía, punto. Voy a cerrar el virus. Eso es lo que voy a cerrar", ha dicho Biden, tras haber mantenido una reunión por videoconferencia con gobernadores republicanos y demócratas acerca de los próximos movimientos contra la pandemia.



"No hay cierre nacional, porque cada región, cada área, cada comunidad puede ser diferente. Por lo tanto, no hay ninguna circunstancia que requiera un cierre nacional total. Creo que sería contraproducente", ha explicado en una rueda de prensa celebrada posteriormente en Wilmington, el estado de Delaware.



No obstante, Bien ha reconocido que la situación continúa siendo difícil, como demuestra, ha señalado, que Estados Unidos haya superado ya la barrera de los 250.000 fallecidos por coronavirus.



"El país todavía está en crisis, todavía se avecina un invierno oscuro", ha vaticinado Biden, quien también ha expresado sus condolencias a los familiares de ese "cuarto de millón de personas que murieron debido a la COVID-19".



QUEDARSE EN CASA EN ACCIÓN DE GRACIAS



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han pedido este jueves a la población que descarte sus tradicionales visitas familiares por el Día De Acción de Gracias, debido a la actual situación de la pandemia, que en la última semana ha dejado un millón de casos más en todo el país.



Ante los millones de desplazamientos que se prevén de cara a la festividad, que este año se celebra el 26 de noviembre, el responsable de incidentes de COVID-19 de los CDC, el doctor Henry Walke, ha recomendado no viajar, pero en caso de que así sea, ha apelado nuevamente a la responsabilidad de los ciudadanos.



"Entendemos que la gente quiere ver a su familia y parientes y hacerlo como siempre lo ha hecho. Pero este año les pedimos que limiten sus viajes", ha subrayado Walke, quien ha asegurado que estos desplazamientos podrían acabar convirtiéndose en una "tragedia" si alguna de estas personas contagia a un familiar y acaba muriendo.



Más de 11,6 millones de personas han contraído la enfermedad en Estados Unidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins, que cifra los fallecidos en casi 252.300, las cifras más altas del mundo.



"LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO"



El principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha pedido a los ciudadanos que no dejen de seguir las medidas y protocolos de seguridad, mientras "la ayuda está en camino".



"Les estamos diciendo que la ayuda está en camino. Si estás librando una batalla y la caballería está de camino, no dejas de disparar hasta que llegue la caballería", ha simbolizado Fauci durante la primera sesión informativa del grupo de trabajo sobre el coronavirus celebrada en la Casa Blanca desde el 8 de julio.



Fauci ha explicado que "las vacunas están casi listas", pero los estadounidenses necesitan "redoblar" otras medidas de prevención, y ha insistido en la necesidad del uso de mascarillas y de evitar las reuniones masivas, con vistas a la próxima festividad del Día de Acción de Gracias.



A su vez, Fauci ha celebrado los resultados de las vacunas presentados por Pfizer y Moderna, a los que ha calificado de "extraordinarios" y ha defendido su "solidez", frente a aquellas aseveraciones que cuestionan su eficacia debido a los cortos plazos de tiempo en su desarrollo.



"La velocidad en el proceso no comprometió en absoluto la seguridad, ni comprometió la integridad científica", ha señalado, después de que ambos fabricantes hayan informado en los últimos días que sus vacunas, según datos preliminares, mostraban una efectividad del 95 por ciento.