China, todavía sin planes para volver a autorizar vuelos del Boeing 737 MAX

Vista de tres aviones Boeing 737 Max 8 de Shanghai Airlines en el Aeropuerto Hongqiao en Shanghai, China. EFE/EPA/LIU WEI /Archivo

Pekín, 20 nov (EFE).- La Administración de Aviación Civil de China (CAAC) indicó que todavía no tiene planes ni fechas concretas para volver a permitir vuelos comerciales operados con el Boeing 737 MAX después de que su homóloga estadounidense diese luz verde de nuevo a ese avión.

China fue el primer país en dejar en tierra a los 737 MAX, el 11 de marzo del año pasado, tan solo un día después de un accidente de uno de estos aparatos operado por Ethiopian Airlines, que se unió a otro acaecido en octubre de 2018 en un vuelo de la indonesia Lion Air; ambos sucesos dejaron casi 350 muertos.

La CAAC, citada hoy por el diario estatal China Daily, aseguró que no hay cambios en su postura al respecto y que no aprobará que los 737 MAX vuelvan a volar en China a menos que se cumplan tres condiciones: que pasen una inspección de aeronavegabilidad, que los pilotos reciban entrenamiento específico para esos aparatos y que se aclaren las causas de los accidentes para que las modificaciones realizadas por Boeing sean efectivas para evitar otros en el futuro.

La investigación halló que, debido a un fallo técnico, los sistemas de seguridad diseñados para evitar un ascenso demasiado rápido del avión se habían comportado de manera indebida, causando descensos precipitados que no pudieron ser controlados por los pilotos y que desembocaron en los accidentes fatales.

Un alto cargo de la Academia de Ciencia y Tecnología de la Aviación Civil del país asiático indicó, en declaraciones a la prensa oficial, que la autorización por parte de EE. UU. abrirá de nuevo el debate sobre si China debe seguir sus pasos, pero subrayó que "el hecho de que la Aviación Civil estadounidense lo apruebe no quiere decir que otros países tengan que hacer lo mismo".

Las aerolíneas chinas cuentan con un total de 97 Boeing 737 MAX en sus flotas.

La crisis causada por los dos accidentes le ha costado a Boeing cerca de 20.000 millones de dólares, incluida la compensación que debe pagar a las víctimas y a las aerolíneas que demandaron a la empresa, entre ellas las principales compañías aéreas estatales chinas.

El regreso del 737 MAX a los cielos se producirá en el marco de la pandemia de la covid-19, que ha provocado un acusado descenso de los viajes en avión -especialmente internacionales- y grandes pérdidas a las aerolíneas.

En el caso de China, uno de los pocos países que parece tener controlado al coronavirus, los datos oficiales mostraron una recuperación de hasta el 98 % de los vuelos de pasajeros a nivel doméstico en el tercer trimestre.