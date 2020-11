Beatriz Tajuelo, muy discreta, prefiere no hablar de Albert Rivera y Malú

19/11/2020 Beatriz Tajuelo ha reaparecido en la entrega de premios "Las Letras Street". MADRID, 20 (CHANCE) Beatriz Tajuelo ha reaparecido presentando unos premios de la Asociaci�n del Barrio de las Letras, "Las Letras Street", celebrados en el Hotel Palace. Una faceta que hasta ahora desconoc�amos de la ex de Albert Rivera, muy nerviosa por tener "una responsabilidad tan grande". EUROPA ESPA�A SOCIEDAD GARY MANRIQUE



MADRID, 20 (CHANCE)



Beatriz Tajuelo ha reaparecido presentando unos premios de la Asociación del Barrio de las Letras, "Las Letras Street", celebrados en el Hotel Palace. Una faceta que hasta ahora desconocíamos de la ex de Albert Rivera, muy nerviosa por tener "una responsabilidad tan grande".



Muy positiva ante el complicado momento que estamos viviendo a causa de la pandemia del Covid, la menorquina ha anunciado que, pese a que algunos proyectos laborales se han caído por la crisis, a principios de diciembre lanzará su primera colección de zapatos, cuatro modelos diseñados con muchísima ilusión que está deseando enseñarnos.



Beatriz, a la que conocimos como pareja de Albert Rivera - y con quien terminó su relación poco antes de que el exlíder de Ciudadanos comenzase un sorprendente noviazgo con Malú - ha respondido muy sincera cuando le hemos preguntado por la paternidad del expolítico y la artista: "Han pasado dos años. Yo digo, ya me dejarán de preguntar. No tengo nada que opinar, que le vaya todo fenomenal que eso siempre se lo deseo. No tengo nada que decir. La vida sigue, una ruptura todos hemos tenido y la vida es muy larga". Unas palabras con las que Tajuelo deja claro, con la amabilidad que la caracteriza, que Albert Rivera está más que olvidado y que prefiere no hablar de él.