Autoridades sanitarias de EEUU temen alza de casos en festividades previas a fin de año

Foto de archivo ilustrativa de residentes de Dakota del Norte preparándose para hacersse un test de saliva para determinar si tienen coronavirus. Oct 25, 2020. REUTERS/Bing Guan

Por Maria Caspani y Brendan O'Brien

NUEVA YORK, 20 nov (Reuters) - Las autoridades sanitarias de Estados Unidos se preparaban el viernes para un nuevo alza de infecciones, hospitalizaciones y muertes por COVID-19, culminando una semana en la que se aceleró la propagación del coronavirus antes de la festividad del Día de Acción de Gracias la próxima semana.

El promedio móvil de siete días de nuevos casos de COVID-19 llegó a más de 165.000 el jueves, mientras que el de decesos subió a 1.359, más que en cualquier momento desde fines de mayo, según un recuento de Reuters de datos de salud pública.

Ante el aumento de las hospitalizaciones en gran parte del país y el agotamiento del personal médico, autoridades de más de 20 estados han impuesto restricciones para intentar reducir la propagación del virus. [nL1N2I52CQ]

La coordinadora del Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la Casa Blanca, la doctora Deborah Birx, dijo que el virus se está propagando a un ritmo elevado en más de la mitad del país y las reuniones por Acción de Gracias deberían limitarse a los miembros de la familia inmediata en lugar de a un número máximo de personas.

"No me gusta que sea un número (...) si dices que pueden ser 10 y son ocho personas de cuatro familias diferentes, entonces probablemente no sea el mismo grado de seguridad que 10 personas de tu hogar inmediato", dijo Birx a CNN el viernes.

En una señal positiva para el combate de la pandemia, Pfizer Inc dijo que solicitaría el viernes a los reguladores de salud estadounidenses la autorización de uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19, la primera de este tipo y un paso importante para brindar protección contra el virus. [nL1N2I60SK]

El jueves, el gobernador de California impuso algunas de las restricciones más estrictas a la gran mayoría de la población del estado, con un toque de queda en reuniones sociales y otras actividades no esenciales que comenzará el sábado por la noche y terminará en la mañana del 21 de diciembre.

"El virus se está propagando a un ritmo que no habíamos visto desde el inicio de esta pandemia, y los próximos días y semanas serán críticos para detener el aumento", dijo el gobernador Gavin Newsom, un demócrata, en un comunicado en el que anunció la medida, una semana antes de Acción de Gracias.

En Ohio entraron en vigor restricciones similares esta semana, mientras que Minnesota ordenó el cierre de restaurantes, bares, gimnasios y lugares de entretenimiento desde el viernes hasta el 18 de diciembre como mínimo, ya que las unidades de cuidados intensivos de los hospitales del estado están al límite de su capacidad.

Las autoridades estadounidenses han pedido a la gente que evite viajes innecesarios y tenga cuidado según se acercan las festividades de Acción de Gracias y Navidad. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron una "recomendación firme" el jueves para que se eviten los viajes durante las vacaciones. [nL1N2I52AX]

Ante el alza constante de casos y muertes en la mayoría de estados, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington actualizó su modelo de predicción y proyecta ahora 471.000 muertes por coronavirus para el 1 de marzo, frente a menos de 440.000 en su pronóstico anterior.

(Reporte adicional de Anurag Maan en Bengaluru, Sharon Bernstein en Sacramento y Steve Gorman en Los Ángeles, California; editado en español por Carlos Serrano)