Aumentan a 28 los muertos en Uganda tras el arresto del opositor Bobie Wine

Manifestantes levantan una barricada tras la detenci�n del cantante y l�der de la oposici�n, Bobi Wine, el mi�rcoles en Kampala, Uganda. EFE/Pablo Moraga

Kampala, 20 nov (EFE).- La Policía de Uganda confirmó hoy que aumentó de 16 a 28 el número de muertos por las protestas ocurridas en varios puntos del país tras el arresto el pasado miércoles del cantante y líder opositor Bobi Wine.

"Queremos informar al público de que un total de 28 personas han muerto tras las violentas manifestaciones políticas en múltiples áreas desde el 18 de noviembre de 2020", afirmó el portavoz de la Policía, Fred Enanga, en una rueda de prensa en Kampala.

Enanga indicó también que 375 "sospechosos" han sido detenidos por los disturbios, que ha causado igualmente al menos 65 heridos.

"Las violentas manifestaciones estaban siendo coordinadas por un grupo de trescientos cabecillas", aseguró el portavoz policial.

"Wine está detenido en la comisaría de Policía de Nalufenya (este). Las autoridades no le han permitido hablar con sus abogados ni con sus familiares. Tampoco sabemos nada sobre su estado de salud", aseguró anoche a Efe el responsable de prensa del partido de Wine, la Plataforma de Unidad Nacional (NUP), Richard Kalema.

Las manifestaciones irrumpieron en varias ciudades ugandesas desde el miércoles por la tarde, después de la detención de Robert Kyangulanyi, más conocido por su nombre artístico Bobi Wine, y quien competirá contra Yoweri Museveni, de 76 años y presidente de Uganda desde 1986, en las elecciones generales del próximo enero.

Las autoridades de Uganda acusan al líder opositor de infringir las restricciones impuestas durante la campaña electoral para impedir la propagación de la pandemia de covid-19, permitiendo a sus simpatizantes congregarse a su alrededor.

Wine, de 38 años, "podría enfrentarse a cargos de conducta negligente, incitación a la violencia y celebración de mítines no autorizados", según un comunicado oficial de la Policía.

A pesar de una enorme presencia militar y policial tanto en la capital como en otras ciudades de Uganda -y del uso de gas lacrimógeno, balas de goma y munición real por las Fuerzas de Seguridad-, centenares de personas han seguido protestando en las calles, donde han incendiado barricadas para cortar el tráfico.

Tanto la Embajada de Estados Unidos en Uganda como el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, lamentaron ayer la muerte de manifestantes.

Uganda celebrará elecciones generales el próximo 14 de enero, fecha en la que el presidente Museveni y Wine se enfrentarán en las urnas.

Mientras Museveni mantiene su prestigio en algunas regiones rurales, donde muchos ugandeses lo identifican como el único líder capaz de mantener la paz en un país con un pasado convulso, Wine es una figura popular en las ciudades.

El cantante, que creció en una barriada de la capital ugandesa, usa discursos transgresores para convertir la frustración de los más pobres en votos, y no duda en calificar al presidente como un "dictador".