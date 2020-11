Arranca la cumbre del Foro Asia Pacífico marcada por la reaparición de Trump

EFE/EPA/FAZRY ISMAIL/Archivo

Ho Chi Minh (Vietnam), 20 nov (EFE).- La cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), arrancó este viernes de forma telemática en Kuala Lumpur (Malasia) marcada por la reaparición en la escena internacional del presidente de EEUU, Donald Trump, tras su derrota en las elecciones.

"Nuestra primera y más importante prioridad es reafirmar nuestro apoyo y compromiso con el sistema de comercio multilateral", declaró el primer ministro malasio, Muhyuddin Yassin, en su discurso inaugural de la cumbre en la que se reúne con los líderes de las 21 economías de la región.

La reunión está marcada por la rivalidad entre el presidente chino Xi Jinping y Trump, que se distinguió del resto de mandatarios conectados de forma telemática al aparecer en el vídeo sin el fondo oficial de esta edición de APEC.

Yassin recalcó la importancia de la recuperación económica de los próximos años después del golpe sufrido por la pandemia de covid-19, que "ha tenido un impacto duradero en la forma de ver el comercio y las prioridades económicas dentro de APEC".

"Mientras buscamos soluciones que nos ayuden a encontrar un delicado equilibro entre nuestras prioridades sanitarias y las necesidades económicas, no recordamos nuestras divergencias sino nuestras similitudes", afirmó.

Asimismo el mandatario malasio subrayó la importancia de impulsar la economía digital que gracias a la innovación ayude a generar puestos de trabajo y a lograr una economía inclusiva "que no deje a nadie atrás".

El discurso de Yassin siguió una línea parecida a las intervenciones de los líderes durante las jornadas previas a la cumbre, entre las que destacó la defensa del multilateralismo y la apertura económica realizada por Xi Jinping, que garantizó que China no se va a "desconectar" de la economía global.

Según precisó la organización en un comunicado, se espera que los líderes acuerden una declaración en la que recuerden el trabajo realizado por APEC a lo largo del año y alcancen un consenso sobre comercio internacional, inversiones, respuesta a la pandemia, facilitación de negocios y digitalización.

Si hay consenso en la declaración, será la primera vez en tres años, ya que la cumbre prevista en Chile hace un año fue cancelada por las protestas antigubernamentales y en la de Papúa Guinea, en 2018, las desavenencias entre China y EEUU impidieron un comunicado conjunto por primera vez en la historia de este foro.

El foro APEC, fundado en 1989, representa el 60 % del PIB mundial, más de la mitad del comercio global; forma un mercado de unos 2.850 millones de consumidores --el 40 % de la población mundial-- y tiene como objetivo establecer una zona de libre comercio entre las 21 economías miembros.

Las economías que integran el APEC son Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, China, Hong Kong, China, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam.