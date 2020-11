Argentina.- Un tribunal argentino ordena investigar a Macri por el hundimiento del 'ARA San Juan' hace tres años

24/09/2020 Manifestaci�n en Buenos Aires de los familiares de los desaparecidos en el submarino ARA San Juan POLITICA PATRICIO MURPHY / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Un tribunal federal de Argentina ha ordenado investigar si el expresidente Mauricio Macri tuvo algún tipo de responsabilidad en el hundimiento hace tres años del submarino 'ARA San Juan', desaparecido en aguas del océano Atlántico con 44 tripulantes a bordo.



Tal como habían requerido las familias de estos tripulantes, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ha ordenado que se examine si Macri, el exministro de Defensa Oscar Aguad y el antiguo jefe de la Armada Marcelo Sur tuvieron algún tipo de responsabilidad penal en la tragedia.



La corte corrige así a una jueza federal que había avalado procesamientos sobre altos mandos de la Armada pero había desvinculado a otros altos cargos políticos, entre ellos Macri. Los exmandos militares están procesados por presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal.



Los magistrados creen que debe "indagarse y acreditarse" el grado de conocimiento de Macri y Aguad sobre el ejercicio naval, "de importante envergadura", que realizaba el 'ARA San Juan'. También han pedido que se examinen "los recortes presupuestarios que afectaban a las Fuerzas Armadas y en particular a los buques que participaban" en las maniobras, según 'La Nación'.



El hundimiento del submarino desencadenó una macrobúsqueda que no concluyó hasta un año después, cuando una empresa estadounidense confirmó su localización. Sobre Macri, Aguad y Srur también pesa una denuncia por supuesto encubrimiento, después de que el excomandante de adiestramiento y alistamiento naval Luis Enrique López Mazzeo asegurase ante el juez que pocas semanas después del hundimiento ya había información sobre la supuesta ubicación, según la agencia Télam.



El submarino, de 2.300 toneladas, sigue sumergido a unos 900 metros de profundidad a unos 500 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia. Las autoridades argentinas reconocieron tras el hallazgo que no existe tecnología para recuperar la nave y sus tripulantes.