Apple pide confidencialidad ante abogados internos de Google

(Bloomberg) -- Apple Inc. dice que se debería prohibir a los abogados internos de Google ver el material altamente confidencial que Apple proporcionó al Departamento de Justicia de Estados Unidos en la investigación antimonopolio del gigante de las búsquedas por internet.

Apple dijo el viernes en una presentación ante un tribunal federal de Washington que si bien abogados externos de Google de Alphabet Inc. podían ver el material, dar acceso a él a los abogados internos de la compañía resultaría en un “daño material” para Apple.

