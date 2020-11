AMP.- Uganda.- El opositor Bobi Wine, en libertad provisional tras desencadenar su arresto 37 muertos en Uganda

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El principal candidato opositor a la Presidencia en Uganda, el cantante Bobi Wine, ha sido puesto en libertad bajo fianza por un tribunal después de que su arresto este miércoles haya desencadenado una ola de protestas en todo el país que deja hasta el momento al menos 37 fallecidos.



"El Tribunal de Magistrados de Iganga ha concedido a nuestro presidente (...) la libertad provisional", ha anunciado la Plataforma de Unidad Nacional (NUP) en su Twitter.



El opositor ha comparecido este viernes ante el citado tribunal, que le ha imputado por un delito relacionado con infringir las normas respecto a la COVID-19 durante la campaña electoral. "No estoy aquí porque he cometido un delito, estoy aquí porque me he ofrecido a liderar a los ugandenses hacia poner fin a 35 años de dictadura", ha sostenido, según su partido.



"El delito (del que se le acusa) permite la libertad provisional y tenemos garantías sustanciales" como para que quede en libertad a la espera de comparecer ante la justicia, ha explicado Medard Lubega Sseggona, que encabeza el equipo legal del cantante y diputado, según el diario 'New Vision'.



Al menos 37 personas han muerto en Uganda en los tres días de protestas desatadas en el país a raíz del arresto mientras celebraba un acto electoral. El patólogo de la Policía, Moses Byaruhanga, ha informado este viernes que seis de los 37 cadáveres llegados a la morgue del hospital de Mulago no han sido reclamados por el momento, dos de ellos mujeres, según informa el diario 'The Observer'.



El responsable policial ha explicado que la mayoría de las víctimas presentan heridas de bala o sufridas durante estampidas y accidentes traumáticos, si bien aún se están analizando las causas de las muertes para poder ofrecer un informe más exhaustivo. Según Byaruhanga, se han tomado fotos de los fallecidos y se han recibido muestras de ADN por si fueran necesarias.



Las protestas, que han entrado este viernes en su tercer día, estallaron a raíz del arresto del conocido cantante, candidato de la Plataforma de Unidad Nacional (NUP) y cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi. El opositor fue detenido en Luuka debido a que en el lugar se habían concentrado más de 200 personas para participar en el acto, superando los límites impuestos por las autoridades en el marco de la pandemia de coronavirus.



Bobi Wine se ha convertido en los últimos años en la principal figura de oposición frente a Museveni, aprovechando el fuerte tirón entre los jóvenes del país, donde la media de edad está por debajo de los 16 años.



Diputado desde 2017, ha sido detenido en varias ocasiones, mientras que sus conciertos han sido prohibidos y sus actos políticos dispersados con gases lacrimógenos. En esta ocasión, ha unido fuerzas con el excandidato presidencial Kizza Besigye para intentar derrotar al mandatario.



Varios de los candidatos presidenciales, como el Mugisha Muntu, Henry Tumukunde, Norbert Mao y Fred Mwesigye han suspendido sus campañas el solidaridad con Kyagulanyi.



ADVERTENCIA DE MUSEVENI



Entretanto, Museveni no se ha pronunciado sobre los muertos en las protestas, aunque sí ha advertido en contra de atacar a seguidores de su partido, el Movimiento de Resistencia Nacional (NRM), después de que durante las protestas en Kampala algunos de ellos fueran agredidos, según 'The Observer'.



"Quien quiera que lo empezara lo lamentará. Aquellos que atacaron a personas en Kampala" que vestían camisetas del NRM "pronto perderán el apetito de tocarlas", ha advertido el mandatario, en el poder desde 1986, en un acto de campaña en Kotido.



Entretanto, el portavoz del Gobierno, Ofwono Opondo, reveló el jueves por la noche que Museveni se dirigirá a la nación este domingo para hablar "especialmente de los disturbios que han estado ocurriendo en varias partes del país", según informa el diario 'New Vision'.

