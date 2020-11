AMP.- EEUU.- Un encendido Rudy Giuliani asegura que existe un plan a nivel nacional para sacar a Trump de la Casa Blanca

19/11/2020 El abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani. POLITICA ROD LAMKEY - CNP / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Califican la rueda de prensa de Giuliani como la "más peligrosa de la historia de Estados Unidos"



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha protagonizado este jueves una encendida defensa de los intentos de su cliente por impugnar las presidenciales de las que virtualmente habría salido derrotado, ya que ha asegurado, sin aportar pruebas, que ha existido un "fraude masivo" a nivel nacional para echar al magnate de la Casa Blanca.



"Lo que les estoy describiendo es un fraude masivo", ha exclamado Giuliani durante una rueda de prensa celebrada en el Capitolio, junto al resto del equipo legal de Trump, que no ha escatimado en acusaciones y conjuras varias, en las que se incluían la presencia de comunistas extranjeros y antifascistas.



Giuliani ha afirmado que existe un "patrón" a nivel nacional que se repite en varios estados, "lo que sugiere que había un plan, desde un lugar centralizado para ejecutar estos diversos actos de fraude", especialmente enfocado, ha resaltado, "en las grandes ciudades controladas por los demócratas", de las que ha dicho que "tienen una larga historia de corrupción".



"Conozco los crímenes, puedo olerlos. No tienes que oler este, puedo probártelo de 18 maneras diferentes. Puedo probarte que ganó Pensilvania por 300.000 votos. Puedo probar que ganó Michigan, probablemente por 50.000 votos", ha dicho Giuliani.



En una frenética comparecencia en la que el sudor se le mezclaba con el tinte capilar, el que fuera alcalde de Nueva York, ha insistido, como ya hiciera Trump, en señalar a aquellas ciudades con importantes núcleos de población afroamericana, como Detroit, Atlanta, o Filadelfia, como los principales centros en los que se habría gestado este supuesto fraude.



"La única sorpresa que habría encontrado en esto es que Filadelfia no había hecho trampa en estas elecciones, porque durante los últimos 60 años han hecho trampa en casi todas ellas y se podría decir lo mismo sobre Detroit", ha acusado.



El abogado personal de Trump ha avanzado acciones legales para impugnar los resultados en estados como Georgia, que horas después ha confirmado la victoria de Joe Biden tras la auditoría realizada, Arizona, e incluso Nuevo México y Virginia, y ha prometido estar en posesión de "cientos" de declaraciones juradas que avalarían estas acusaciones, pero que no pueden darlas a conocer de momento.



En ese sentido también se ha expresado otra de las personas del equipo legal de Trump presente durante la furibunda intervención de Giuliani. La asesora legal de la campaña del presidente de Estados Unidos, Jenna Ellis, ha criticado la "impaciencia" de los medios y ha explicado que las pruebas se presentaran ante los tribunales.



"Este no es un episodio de 'Ley y orden', donde todo se resuelve en 60 minutos", ha dicho haciendo referencia a la popular y longeva serie de televisión.



Otro de los abogados de Trump, Sidney Powell, ha seguido por esta línea conspirativa, en la que "dictadores" y "corporaciones" estarían detrás de este complot. "Todos están en contra nuestra", ha clamado, por lo que se sorprende de que los medios de comunicación no estén "asombrados".



"LA RUEDA DE PRENSA MÁS PELIGROSA DE LA HISTORIA DE EEUU"



La intervención ante los medios de Giuliani no ha pasado desapercibida en el tablero político estadounidense, llegando incluso a ser calificada como la "rueda de prensa más peligrosa de Estados Unidos".



"Esa conferencia de prensa, de hora y 45 minutos de televisión, ha sido la más peligrosa en la historia de Estados Unidos. Y posiblemente la más loca", ha asegurado Chris Krebs, uno de los principales funcionarios del Departamento de Justicia, despedido esta semana a través de Twitter por el presidente Trump.



Krebs, quien se desempeñaba como jefe de la Agencia de Infraestructura y Ciberseguridad, fue despedido de manera fulminante después de desmentir las teorías de que se había producido fraude electoral durante las presidenciales.



"Las recientes declaraciones de Chris Krebs sobre la seguridad de las elecciones de 2020 fueron muy inexactas, ya que hubo fraude e irregularidades masivas, incluyendo los votos de personas que habían muerto", aseguró Trump en Twitter para justificar el despedido.



Desde el lado demócrata, el portavoz del equipo de campaña de Joe Biden, Michael Gwin, ha calificado la rueda de prensa como "otro espectáculo más de Rudy Giuliani", cuyas afirmaciones han sido "absurdas" y "completamente desacreditadas".



"Numerosos tribunales, funcionarios electorales de ambos partidos e incluso funcionarios dentro de la propia Administración de Trump, han reafirmado que las acusaciones de fraude electoral generalizado son categóricamente falsas", ha apuntado Gwin, informa la cadena CNBC.



"No importa cuánto lo intenten Trump y Giuliani, no pueden anular la voluntad del pueblo estadounidense, que eligió rotundamente a Joe Biden para ser el próximo presidente de Estados Unidos", ha cerrado.