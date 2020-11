AMP.- EEUU.- Georgia confirma la victoria de Biden y los demócratas vencen en ese estado 28 años después

20/11/2020 Joe Biden. POLITICA NORTEAM�RICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL RICHARD ELLIS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El equipo de Biden subraya que ha sucedido "lo que ya se sabía"



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El recuento final de los resultados electorales en Georgia ha dado finalmente el triunfo al presidente electo, Joe Biden, por un estrecho margen de 12.284 votos, poniendo así fin a una prolongada racha de victorias republicanas en ese estado, que se remonta a 28 años atrás.



La confirmación del triunfo de Biden la ha comunicado el secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, a través de un comunicado, en el que ha destacado que la "histórica primera auditoría" celebrada en este estado ha confirmado la "seguridad" y la "precisión" de su sistema electoral.



"Este es un reconocimiento para el arduo trabajo de nuestros funcionarios electorales locales y del condado que se movieron rápidamente para emprender y completar una tarea tan trascendental en tan corto período de tiempo", ha subrayado Raffensperger.



La estrecha victoria de Biden supone un duro golpe para las aspiraciones del todavía inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, quien esperaba revertir los resultados logrando el triunfo en uno de los tradicionales bastiones del Partido Republicano.



Con la confirmación de los 16 votos electorales del estado de Georgia para Biden, el candidato demócrata y presidente electo contaría con 306 sufragios, muy por delante de los 270 que se necesitan y de los 232 que habría logrado Donald Trump.



Con casi cinco millones de votos emitidos durante las recientes presidenciales, la auditoria ha ofrecido una ajustada victoria a Biden, cuya diferencia, al ser inferior al 0,5 por ciento, da todavía margen legal al equipo de Trump para exigir un nuevo recuento, antes de que la ley estatal de Georgia confirme el resultado definitivo.



EL GOBIERNO REPUBLICANO DE GEORGIA CONFIRMA LA LIMPIEZA DEL RECUENTO



El equipo de campaña de Biden para el estado de Georgia ha expresado a través de un comunicado que los nuevos resultados no han hecho más que reafirmar "lo que ya se sabía" y ha agradecido a los funcionarios electorales el trabajo que han estado realizando "en circunstancias sin precedentes".



"Simplemente se reafirma lo que ya sabíamos, los votantes de Georgia eligieron a Joe Biden como próximo presidente de Estados Unidos", ha reafirmado la directora de campaña, Jaclyn Rothenberg.



Durante el recuento de esta semana, hasta en cuatro condados de Georgia se han encontrado varios lotes de papeletas que o bien no habían sido escrutadas durante la noche electoral del 3 de noviembre, o no se tramitaron correctamente a la Secretaría de Estado.



En total, ha precisado la cadena estadounidense CNN, se hallaron unos 5.800 nuevos votos que no habían sido contados, de los cuales casi 1.400 fueron para Donald Trump, quien a lo largo de la semana ha estado utilizando sus redes sociales para continuar inflando las teorías de la conspiración que supuestamente pretenden sacarle de la Casa Blanca.



Los funcionarios electorales han insistido en la limpieza de las elecciones y han explicado que estos fallos se debieron a errores humanos y no a intentos por cometer fraude y revertir el resultado final.



En ese sentido también se ha manifestado la oficina del secretario Raffensperger, quien ha asegurado que la diferencia entre los primeros resultados con los de la auditoría están "muy dentro del margen esperado de error humano que ocurre cuando se cuentan las papeletas a mano".



En los últimos días, la figura de Raffensperger ha sido ampliamente criticada por el presidente Trump y otros altos funcionarios republicanos del estado de Georgia, quienes le han exigido su dimisión tras acusarle de no haber velado por unas "elecciones honestas y transparentes".