Alemania extenderá cierre para frenar el virus antes de Navidad

(Bloomberg) -- El cierre parcial de Alemania podría extenderse hasta avanzado el próximo mes, debido a que la mayor economía de Europa está intentando recuperar el control sobre la propagación del coronavirus antes de que la gente regrese a casa para las festividades de fin de año.

Las autoridades alemanas están empezando a dar por hecho que las restricciones actuales tendrán que extenderse más allá de este mes y esperan poder levantarlas poco antes del período navideño, según una persona con conocimiento del asunto.

Los líderes estatales están evaluando la reapertura de hoteles y restaurantes al menos durante el lucrativo período de Navidad y Año Nuevo para que puedan generar sus tan necesarias ventas, dijo la persona, que pidió no ser identificada ya que las conversaciones son de carácter privado. Las autoridades considerarían restablecer los controles en enero si la tasa de infección aún se considera demasiado alta, agregó la persona.

Más de dos semanas después de un confinamiento parcial –que obligó a cerrar museos, bares y restaurantes, pero mantuvo las escuelas y la mayoría de las tiendas abiertas– las tasas de contagio de Alemania aún están por encima del nivel que las autoridades han determinado que son manejables, lo que aumenta la posibilidad de restricciones más duras en el periodo festivo. El ministro de Economía, Peter Altmaier, entró en cuarentena el viernes después de estar en contacto con un colega infectado, aunque el propio Altmaier ha dado negativo hasta ahora.

La canciller Angela Merkel se reunirá el miércoles con líderes estatales para presentar un plan a largo plazo para combatir la pandemia bajo una creciente presión para que levante las restricciones. La líder alemana recibió críticas generalizadas de los líderes estatales esta semana por proponer que se limite a los niños a jugar con un solo compañero y que las mascarillas faciales sean obligatorias en las escuelas.

Hay un consenso generalizado de que el cierre en Alemania debería prolongarse hasta el 20 de diciembre, informó Berliner Morgenpost anteriormente, citando a personas del Gobierno estatal de Berlín a las que no identificó.

