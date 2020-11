Afganistán.- Los conflictos y la pobreza ponen en peligro a cerca de 4 millones de niños en Afganistán

15/10/2020 Dos ni�as en una casa en Afganist�n POLITICA ASIA INTERNACIONAL AFGANIST�N SAVE THE CHILDREN



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El ministro interino de Trabajo y Asuntos Sociales de Afganistán, Bashir Ahmad Tahyanj, ha alertado este viernes de que cuatro millones de niños se encuentran en peligro debido a los conflictos y la pobreza.



En el marco del Día Mundial de la Infancia, el ministro ha alertado de 1,2 millones de menores afganos son víctimas del trabajo infantil, mientras que otros 3,7 millones no tienen acceso a la educación debido a la violencia.



Así, ha alertado de que Afganistán tiene poder delante un "desafiante" año, especialmente en lo que respecta a los niños y el impacto de la pandemia de coronavirus. "Necesitamos más recursos", ha lamentado.



Al menos 10.000 niños viven en orfanatos en Afganistán, ha indicado por su parte el 'número dos' del Ministerio, Ghulam Haidar Jailani, según informaciones de la cadena Tolo News.



El Gobierno ha alertado, además, de que 3.000 niños se han quedado sin casa debido a los conflictos a lo largo de 2020. Gul Agha, residente de Kabul, vive con otros 25 miembros de su familia.



Tal y como ha explicado, quince de sus nietos tendrían que ir a la escuela, pero no tienen acceso a los centros educativos debido a los problemas económicos y la falta de colegios en la zona en la que viven. "El Gobierno no atiende nuestras demandas", ha dicho.