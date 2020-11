Abren dos investigaciones paralelas a los Trump por posible fraude fiscal

En la imagen, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald J. Trump y su hija Ivanka Trump. EFE/Al Drago/Archivo

Nueva York, 19 nov (EFE).- Dos investigaciones judiciales, una penal y otra civil, han sido abiertas en el estado de Nueva York por posible fraude fiscal del presidente Donald Trump y de sus empresas y otras vinculadas a su familia, que podrían haber procurado al mandatario deducciones inapropiadas, indicó este jueves en exclusiva el diario The New York Times.

El juez estatal del distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance, está haciendo indagaciones para un posible caso penal, mientras que la fiscal general del estado, Letitia James, está realizando pesquisas en un caso civil. Ambas investigaciones transcurren de manera separada.

Según el diario, el origen de las pesquisas son gastos en consultoría por valor de más de 740.000 dólares que Trump se habría desgravado a través de sus negocios y que habrían ido a parar a una empresa a nombre de su hija y asesora presidencial, Ivanka Trump.

Ambos juez y fiscal han requerido documentación al conglomerado empresarial de la familia Trump, la Trump Organization, al respecto de estos gastos, que podrían sumarse a una lista de problemas judiciales que deberá enfrentar el mandatario una vez abandone la Casa Blanca en enero.

Las sospechas sobre las desgravaciones de Trump y estas dos investigaciones se dan después de que The New York Times publicara a finales de septiembre detalles de cómo el presidente había conseguido evitar pagar o pagar muy pocos impuestos durante años porque declaraba o arrastraba pérdidas en sus negocios personales.

Entre los gastos que permitieron a Trump evitar pagar al fisco estadounidense se encontraban deducciones por valor de 26 millones en gastos de negocios con consultores no identificados.

En 2017, la declaración indicaba la desgravación por costos de consultoría por un valor de 747.622 dólares, que justamente coincidían con ingresos en otros documentos declarados por Ivanka Trump a través de una empresa en la que es copropietaria.

Estos gastos de la Trump Organization respondían a proyectos en Hawái y Vancouver (Canadá) en los que ya trabaja Ivanka Trump como miembro de la empresa familiar.

La empresa objeto de las pesquisas es la consultora TTT Consulting, en la que Ivanka Trump era socia, supuestamente junto con otros miembros de la familia de Trump, como parece sugerir el nombre.

Los hijos de Trump han calificado las investigaciones judiciales en los negocios de la familia como venganzas políticas, mientras que la Trump Organization asegura que no han incurrido en ningún tipo de mala práctica en la contratación de servicios de consultoría.