82-80. Van Rossom sella una remontada loca del Valencia y su mejor arranque

El jugador de Maccabi Tel Aviv, Scottie Wilbekin (2d) trata de avanzar ante la oposici�n del jugador de Valencia Basket, Klemen Prepelic (2i), durante el partido de EuroLiga que se jug� este viernes en el pabell�n de la Fuente de San Luis, en Valencia. EFE/Miguel �ngel Polo

Valencia, 20 nov (EFE).- Una canasta de Sam Vam Rossom a falta de dos segundos permitió al Valencia Basket sellar su mejor arranque en la Euroliga con una remontada de seis puntos en apenas un minuto y trece segundos ante un Maccabi Tel Aviv al que dominó en la primera y tuvo el partido en su mano pero acabó cediendo ante el mayor empuje local.

Con la inercia de su triunfo del martes ante el Panathiniakos, el Valencia salió serio en defensa y confiado en ataque. El ímpetu de Jaime Pradilla, el buen hacer de Dubljevic y la puntería de Prepelic le dio la iniciativa y el Maccabi tuvo que echar mano de Otello Hunter para encontrar añadir solidez a los puntos de Wilbekin.

Otra vez pudo el Valencia abrir hueco gracias a su buena circulación pero cuando podía romper el partido un par de pérdidas lastraron al equipo de Jaume Ponsarnau. Además, el rebote ofensivo le dio al equipo israelí la opción de ponerse por delante.

El Valencia no se vino abajo pero tuvo que echar mano de Dubljevic y Prepelic para retomar mando e incluso de Labeyrie, que en principio no iba a jugar, para cerrar el rebote y poder irse al descanso con una mínima renta (43-37, m.20).

Regresó mucho más metido el conjunto israelí y aunque sus malos porcentajes retrasaron el momento, acabó por ponerse por delante gracias a Caloiaro ante un Valencia inesperadamente gris (50-54, m.27). Sólo los triples de Prepelic mantenían vivos a los locales.

La presencia de Hermannsson y el despertar de Van Rossom y Tobey devolvió a los locales energía defensiva y algo de alegría ofensiva (64-59, m.32). Pero el Maccabi no se desenganchó y Wilbekin le devolvió el parcial (66-69, m.36).

Trató Ponsarnau de refrescar al equipo pero puso sobre el base estadounidense a un Vives con cuatro faltas lo que facilitó que el equipo israelí abriera una pequeña renta.

El Valencia no se rindió y se agarró a una defensa más agresiva, a su acierto desde la línea de tiros libres y a la precipitación de su rival para forzar un final ajustado en el que Williams forzó el empate a falta de seis segundos.

El Maccabi, tras dos tiempos muertos, sacó de banda pero Dubljevic robó el balón y se lo cedió a un Van Rossom desacertado hasta entonces pero que firmó el triunfo.

Ficha técnica:

82.- Valencia Basket (19+24+15+24): Vives (5), Prepelic (22), Kalinic (3), Pradilla (4), Dubljevic (6) -cinco titular- Puerto (-), Labeyrie (4), Van Rossom (4), Tobey (12), San Emeterio (4), Williams (15) y Hermannsson (3).

80.- Maccabi Tel Aviv (17+20+22+21): Wilbekin (25), Bender (8), Bryant (9) Caloiaro (15), Zizic (8) -cinco titular- Jones (3), Hunter (8), Dorsey (1) y Blayzer (3).

Árbitros: Jovcic (SER), Paternico (ITA) y Trawicki (POL). Eliminaron por faltas personales al local Vives (m.38) y al visitante Blayzer (m.34).

Incidencias: partido correspondiente a la décima jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el pabellón De la Fuente de San Luis a puerta cerrada por las restricciones por la pandemia del coronavirus.