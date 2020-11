76-65. El Barça celebra el partido 500 con un triunfo efervescente

El jugador serbio del Estrella Roja, Dejan Davidovac (i), intenta lanzar ante la defensa del alero h�ngaro del FC Barcelona, Adam Hanga, durante el encuentro de la Euroliga de baloncesto que disputaron en el Palau Blaugrana, en Barcelona. EFE / Enric Fontcuberta

Barcelona, 20 nov (EFE).- El Barça celebró su partido 500 en la Euroliga con un triunfo efervescente ante el Estrella Roja (76-65), en el que el líder de la competición mostró su mejor versión defensiva en el primer tiempo (39-22) y se tomó un descanso en el segundo (37-43).

El talento de Nikola Mirotic (23 puntos y 31 de valoración) y la gran defensa sobre la estrella rival Jordan Loyd, que tan solo anoto 2 puntos, dieron al conjunto catalán la séptima victoria consecutiva en la máxima competición europea.

Llegaba al Palau Blaugrana el máximo anotador de la Euroliga, Loyd, y la mejor defensa de la competición lo anuló. Se quedó sin anotar el estadounidense en tiros de campo, muy vigilado por los jugadores de Jasikevicius.

De hecho, los primeros veinte minutos fueron un monólogo defensivo de los azulgrana. Prueba de ello fueron las once pérdidas que cometió el equipo serbio, que en el primer cuarto solo anotó seis puntos.

Tardó cuatro minutos el Estrella Roja anotar, mientras Mirotic, líder ofensivo en el primer tiempo con once puntos, encontraba el aro con facilidad. El hispano-montenegrino compensó la falta de acierto de sus compañeros para dejar el 19-6 tras el primer acto.

En el segundo, el Barça mantuvo la concentración atrás, si bien seguía sin transformar los triples que sí que entraron en los partidos del mes de noviembre.

Destacó la garra de Oriola, muy atento cerrando el rebote, y la claridad de Calathes (8 asistencias), certero con sus entradas a canasta (34-17, min.17), mientras que en el equipo serbio despertaba con los triples de Davidovac y Walden.

Un triple sobre la bocina de Higgins cerraba los primeros veinte minutos con el Barça dominando el encuentro con comodidad (39-22) gracias a la defensa.

En la reanudación, el Estrella Roja despertó ofensivamente y empató el parcial (22-22). Quizá fue porque el Barça bajó algo la velocidad de crucero en defensa o porque, simplemente, al equipo visitante despertó desde el perímetro.

Mirotic salió del vestuario con la versión apisonadora, desde la línea de 6,75 metros y aportando en la zona, lo que situaba a su equipo con ventajas superiores a los 20 puntos (52-30, min.26).

Pero un parcial de 0-9 gracias a los triples de Reath, Rochestie y Drobic, acercaron al equipo balcánico a los doce puntos 54-42 (min.28).

Paró el partido 'Saras' y despertaron los suyos con Davies y un triple de Hanga para calmar las aguas antes del inicio del último cuarto (61-44).

En el último periodo, el Estrella Roja no se desconectó del encuentro. Un parcial de 12-7 (63-51, min.33) de inicio daba algo de esperanzas a los de Sasa Obradovic, que dejó a Jordan Loyd, negado ofensivamente, al banquillo todo el último cuarto.

Pidió tiempo muerto Jasikevicius y dio entrada al quinteto inicial para evitar sorpresas. Nunca peligró el triunfo azulgrana, incluso cuando Rochestie transformó cinco puntos consecutivos para situar el 69-62 a dos minutos para el final.

Finalmente, el Estrella Roja falló puntos clave y evitó que el encuentro se ajustara ante un rival que continúa demostrando que una gran defensa da muchas victorias en la Euroliga.

- Ficha técnica:

76 - Barça (19+20+22+15): Calathes (10), Higgins (7), Abrines (3), Mirotic (23), Oriola (12) -cinco inicial-, Davies (4), Hanga (3), Bolmaro (4), Smits (4), Heurtel (2), Martínez (2) y Kuric (2)

65 - Estrella Roja (6+16+22+21): Hall (8), Loyd (2), Jagodic-Kuridza (-), Lazic (-) y Terry (9) -cinco inicial-, Rochestie (5), O'Bryant (5), Walden (7), Davidovac (12), Reath (9), Dobric (8) y Simonovic (-).

Árbitros: Luigi Lamonica, Anne Panther y Gytis Vilius. Sin eliminados.

Incidencias: partido de la novena jornada disputado sin público en el Palau Blaugrana.