28-21. Seahawks, con Wilson, Hyde y defensa, recuperan liderato en solitario

En la imagen, el mariscal de campo, Russell Wilson, de los Seahawks de Seattle. EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Seattle (EE.UU.), 19 nov (EFE).- La figura del mariscal de campo Russell Wilson junto a la vuelta del corredor estrella Carlos Hyde y una gran defensa fueron la claves que permitieron este jueves a los Seahawks de Seattle vencer por 28-21 a los Cardinals de Arizona en la lucha por el liderato de la División Oeste de la Conferencia Nacional (NFC).

El duelo, correspondiente al partido adelantado de los jueves de la Semana 11 de competición de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), tuvo a Wilson con 23 pases completados de 28 intentos para 197 yardas con dos envíos de anotación, sin interceptaciones y fue derribado tres veces en 15 oportunidades.

Pero Wilson, que esta vez no cometió errores que perjudicasen al equipo, acabó dejando en 119,8 el índice de pasador después de encontrar al receptor abierto Tyler Lockett con un envío de anotación de 11 yardas y otro de 25 a DK Metcalf.

El pase de anotación a Metcalf fue el séptimo que dio de 20 o más yardas en lo que va de temporada y le permite empatar con la mejor marca de la liga.

Mientras que Hyde se convertía en el líder de la ofensiva por tierra con 14 acarreos, 79 yardas ganadas, y una anotación, que sería decisiva.

Luego los 21 puntos permitidos no dejaron ninguna duda de la gran labor realizada por la defensa, especialmente en comparación en los dos partidos anteriores que los Seahawks perdieron de manera consecutiva.

El protagonismo del ala defensiva Carlos Dunlap, que tuvo dos de los tres derribos que sufrió el mariscal de campo de los Cardinals, Kyler Murray, fue decisivo.

Sobre todo cuando derribaron a Murray en el cuarto y down de los Cardinals que les impidió tener la oportunidad de haber conseguido touchdown y cuando menos haber logrado el empate y forzar el tiempo extra.

Los Seahawks aseguraron la victoria para ponerse con marca de 7-3 y quedarse solos al frente de la clasificación.

Mientras que los Cardinals (6-4) bajaron al tercer lugar de la misma clasificación y esta vez Murray, que jugó con molestias en un hombro, no pudo ser factor ganador.

Murray completó 29 de 42 pases para 269 yardas, con dos envíos de anotación, sin interceptaciones, lo derribaron tres veces en 12 oportunidades y colocó en 102,2 el índice de pasador.

Los corredores Kenyan Drake y Chase Edemonds junto al ala cerrada Dan Arnold fueron los encargados de conseguir los "touchdowns" por los Cardinals.