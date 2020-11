Xi Jinping defiende el multilateralismo frente al proteccionismo

Captura de pantalla tomada de la reuni�n virtual del Foro de Cooperaci�n Econ�mica Asia-Pac�fico (APEC), que muestra al presidente chino Xi Jinping durante la apertura del Foro en Kuala Lumpur, Malasia. EFE/EPA/APEC

Ho Chi Minh (Vietnam), 19 nov (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, realizó este jueves una encendida defensa de la apertura económica y el multilaterialismo frente al proteccionismo de otros países para garantizar la recuperación económica tras la pandemia de covid-19.

"El proteccionismo y el unilateralismo están creciendo. Pero China no se ha detenido en su apertura. De hecho, hemos dado más pasos en nuestras políticas para abrir aún más el país", declaró el líder chino durante su discurso en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), organizado este año por Malasia, pero celebrado de forma virtual por la pandemia.

El presidente, que participó en una sesión previa a la cumbre de líderes del viernes, descartó que China se "desconecte" del resto de economías mundiales y criticó que el proteccionismo, las intimidaciones y las reacciones negativas a la globalización económica "añaden riesgo e incertidumbre a la economía mundial".

"China está muy integrada en la economía global y en el sistema internacional. No revertiremos nuestro rumbo ni iremos contra nuestra tendencia histórica desconectándonos o formando un círculo pequeño para dejar fuera a los demás. La apertura permite a un país avanzar y el aislamiento lo frena", advirtió.

El mensaje de Xi choca con las medidas proteccionistas que ha tomado en Estados Unidos Donald Trump, también invitado a la cumbre, aunque todavía no ha confirmado oficialmente si ofrecerá este viernes un discurso.

El mandatario chino recalcó que durante la pandemia de covid-19 China ha puesto a "la población y la vida por encima de todo lo demás", e hizo un repaso de los logros económicos de su país, al que quiere llevar a partir del próximo año a una nueva etapa de desarrollo para construir "un país socialista moderno".

Según explicó, esta nueva fase se asentará en la expansión de la demanda doméstica, en el desarrollo científico y tecnológico y en la profundización de las reformas para dinamizar el mercado.

China ha ganado influencia en la región con la firma el pasado domingo de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), el mayor tratado de libre comercio del mundo, que también incluye Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y a los diez países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

El foro APEC, fundado en 1989, representa el 60 % del PIB mundial, más de la mitad del comercio global, forma un mercado de unos 2.850 millones de consumidores -el 40 % de la población mundial- y tiene como objetivo establecer una zona de libre comercio entre las 21 economías miembros.

Las economías que integran el APEC son Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, China, Hong Kong, China, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. EFE

