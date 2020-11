Venezuela lanza plan para evitar propagación de covid-19 en jornada electoral

En la imagen la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo. EFE/Miguel Guti�rrez/Archivo

Caracas, 18 nov (EFE).- Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela presentaron este miércoles a los representantes del sistema de Naciones Unidas un plan diseñado para evitar la propagación de la covid-19 durante las elecciones del 6 de diciembre, tras una campaña en la que, a diario, se vulneran las normas de bioseguridad.

La presidenta del CNE, Indira Alfonzo, y el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, lanzaron el Plan Estratégico de Bioseguridad que se implementará, explicó el Gobierno en un comunicado, durante la jornada electoral, para que la que faltan 18 días, en los que continuará la promoción para búsqueda del voto que comenzó el 3 de noviembre.

La presentación del sistema, que se llevó a cabo en la sede central del órgano electoral, fue presenciada por el coordinador residente de Naciones Unidas en Venezuela, Peter Grohmann, y el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Pier Paolo Balladelli.

Alfonzo explicó a las autoridades internacionales el funcionamiento del proceso de votación automatizado previsto para los comicios legislativos, para el que el ente electoral realizó dos simulacros "con el objetivo de que el pueblo habilitado para votar se vaya familiarizando con el mecanismo y así garantizar el éxito de las venideras elecciones".

El Gobierno venezolano invitó, también, a otros organismos internacionales, entre ellos, la Unión Europea (UE) "para que envíen representantes que sirvan como observadores durante los comicios para renovar las diputadas y los diputados de la Asamblea Nacional (AN)".

La UE rechazó la invitación por haber sido realizada fuera del plazo reglamentario que los organismos del bloque comunitario necesitan para organizar una misión de observación electoral, en la que deben participar más de 200 personas y contar con unas condiciones e infraestructura adecuadas para el desempeño de su labor.

Por este motivo, la UE pidió a Venezuela aplazar los comicios para poder coordinar la misión del mismo modo que se hace para cualquier país al que asisten los observadores, con unos tiempos previamente fijados.

Sin embargo, la solicitud fue denegada por el Gobierno de Nicolás Maduro, que insiste en que la invitación se ha enviado de manera oficial en tiempo y forma, por lo que -considera- si no mandan observadores es porque "no quieren".