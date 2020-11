Venezuela.- Cs pide hacer público los vídeos del encuentro Delcy-Ábalos a pesar del archivo del juez sin visionar antes las imágenes

11/11/2020 El ministro de Fomento, Jos� Luis �balos, durante la segunda parte del pleno de Debate de totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2021, en el Congreso de los Diputados, Madrid, (Espa�a), a 11 de noviembre de 2020. El Gobierno de coalici�n afronta desde hoy el primer examen parlamentario de su proyecto de PGE 2021, y lo hace con la tranquilidad de una mayor�a m�s amplia que la de la investidura del presidente del Gobierno. Eso s�, esta vez solo se trata de tramitar las cuentas y mantener abierta la v�a de la negociaci�n, y la fase definitiva, donde habr� que aprobarlos, ser� a finales de mes. POLITICA EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL - Europa Press



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Ciudadanos (Cs) ha pedido en el Congreso que el Gobierno conserve y publique los vídeos del encuentro entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, al entender que existe el riesgo de que se destruyan después del archivo dictado por el juez de instrucción número 31 de Madrid.



En una pregunta registrada en el Congreso firmada por la diputada Marta Martín Llaguno, Cs interpela al Gobierno de Pedro Sánchez para saber si tiene previsto "hacer públicas y accesibles" las grabaciones de las cámaras del aeropuerto de Madrid-Barajas donde se produjo el encuentro el pasado mes de enero.



"¿Se compromete a no destruir dichas grabaciones, al menos hasta que se hayan hecho públicas las mismas y/o se hayan extinguido todas las posibilidades de recurso?", pregunta sobre el encuentro en Barajas a pesar de las sanciones impuestas por la Unión Europea prohibiendo la entrada en el espacio Schengen de la 'número dos' de Nicolás Maduro.



Cs recuerda que la justicia española recientemente falló que no se habían violado las sanciones europeas porque Delcy Rodríguez "no pisó suelo español", a lo que añade que tal decisión "obvia que el régimen de sanciones incluye también el espacio aéreo bajo jurisdicción de los Estados miembros".



"Además", continúa la diputada, "durante el proceso judicial no se visionaron los vídeos que grabaron las cámaras del aeropuerto esa noche, que permanecen desde entonces bajo custodia de AENA, dependiente del Ministerio de Transportes que dirige el ministro Ábalos". "Existe el riesgo de que las autoridades del Ministerio den la orden de destruir dichas grabaciones", alerta.