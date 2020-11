Venezuela.- Cabello critica que EEUU no puede resolver sus elecciones, pero sí "meterse en asuntos de otros países"

11/09/2018 El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) , Diosdado Cabello, durante un acto de campa�a en Caracas, Venezuela. POLITICA SUDAM�RICA VENEZUELA INTERNACIONAL LATINOAM�RICA ROMAN CAMACHO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, ha criticado este miércoles el "desastre" de Estados Unidos, a quien le ha recordado sus muchos años de injerencia en otros países, ya que, dos semanas después, ha dicho, no ha sido capaz de proclamar un vencedor oficial de las elecciones presidenciales.



El también 'número dos' del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha utilizado el programa de televisión que presenta en la cadena pública venezolana para arremeter contra Washington, pues "lo que le gusta es meterse en los asuntos internos de todos los países", mientras sigue sin "resolver quien ganó las elecciones".



"Al paso que vamos nosotros sabremos quienes son los diputados y diputadas electas el próximo 6 de diciembre antes de que sepa quien ganó en Estados Unidos", ha ironizado Cabello en relación a la siguiente cita electoral para las parlamentarias venezolanas.



Caballo ha aprovechado la ocasión también para recordar al ganador virtual de las presidenciales estadounidenses, Joe Biden, que "si quiere hablar con el Gobierno de Venezuela, llame a Miraflores, allí le va a responder el presidente electo, Nicolás Maduro".



"Así de pragmático, ese es el presidente", ha enfatizado el 'número dos' del chavismo, quien ha insistido en que Estados Unidos "no puede imponer" y le has invitado a "olvidarse de imponer presidentes en el mundo, de estar dando golpes de Estados" y preocuparse, ha dicho, "por los 43 millones de pobres que tienen".