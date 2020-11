UE.- González Laya achaca el veto de Hungría y Polonia a un "malentendido" y urge a encontrar una solución

03/11/2020 La ministra de Asuntos Exteriores, Uni�n Europea y Cooperaci�n, Arancha Gonz�lez Laya, interviene durante una sesi�n de control al Gobierno en el Senado, en Madrid (Espa�a), a 3 de noviembre de 2020. Durante el pleno de hoy, el Ejecutivo ha respondido a cuestiones relacionadas, entre otros temas, con el n�mero de peticiones tramitadas del ingreso m�nimo vital, las pol�ticas de empleo en los sectores m�s afectados por la crisis del COVID-19, o la compra de material sanitario para la segunda ola de la pandemia. POLITICA POOL. �ngel Navarrete. El Mundo



BRUSELAS, 19 (EUROPA PRESS)



La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha achacado el veto de Hungría y Polonia al fondo de recuperación a un "malentendido", porque el mecanismo que vincula el desembolso de ayudas europeas al respeto del Estado de derecho no está pensado específicamente para estos dos países, y ha urgido a encontrar una solución puesto que el plan anticrisis es una "necesidad imperiosa" para el bloque.



Así se ha expresado en una rueda de prensa tras la reunión por videoconferencia de los jefes de la diplomacia de los Veintisiete y al ser preguntada por el bloqueo que Budapest y Varsovia mantienen sobre el presupuesto comunitario y el plan anticrisis.



"Yo creo que parte de un malentendido, que es que es un mecanismo para garantizar el Estado de derecho en Europa sea un mecanismo que busque dirigirse contra Estados miembros específicos. No lo es", ha defendido.



"Los mecanismos relativos al Estado de derecho en Europa han sido construidos de manera no discriminatoria para que todos los Estados miembros, subrayo 'todos', puedan y cumplan con su obligación de proteger el Estado de derecho en la UE", ha explicado.



González Laya ha subrayado que los criterios para evaluar el Estado de derecho en los socios comunitario son "los mismos" para todos y por tanto, ha mostrado su confianza en que "aquellos que hoy son reticentes", en referencia a Polonia y Hungría, "puedan unirse al consenso".



La ministra ha recordado que el fondo de recuperación es una "necesidad imperiosa" para toda la UE, también para Polonia y Hungría como "les están diciendo los empresarios". En consecuencia, "lo urgente es desencallar esta negociación", ha dicho.



En este contexto, lo "responsable" desde la posición de España será "ayudar" a Alemania en sus esfuerzos como presidencia de turno de la UE a "desatascar" la situación de bloqueo, así como lanzar un "mensaje claro de urgencia" sobre la necesidad de lograrlo.