Tesoro de EE.UU. choca con Fed por fondos no utilizados

(Bloomberg) -- El secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, solicitó el jueves la devolución de los fondos no utilizados de los préstamos de emergencia de la Reserva Federal, pero el banco central se negó y dijo que los programas desempeñaban un papel vital.

Mnuchin, en una carta al presidente de la Fed, Jerome Powell, pidió una extensión de 90 días para cuatro de los programas de préstamos de emergencia del banco central, pero solicitó que otros programas expiren el 31 de diciembre y la Fed devuelva US$455.000 millones al Tesoro para que el Congreso pueda gastar el dinero en algo más.

“La Reserva Federal preferiría que el conjunto completo de préstamos de emergencia establecidos durante la pandemia de coronavirus continúe cumpliendo su importante papel como respaldo para nuestra economía aún tensa y vulnerable”, dijo la Fed en un breve comunicado.

Todos los programas de emergencia creados por la Ley Cares, el estímulo que firmó el presidente Donald Trump a principios de este año, expirarán a fin de año, dijo Mnuchin en la carta.

Nota Original:Mnuchin Seeks Unused Funds From Fed in Clash With Central Bank

©2020 Bloomberg L.P.