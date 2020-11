Tenis.-Tenis/Finales.- Nadal: "Lo normal es llegar cansado a este torneo, pero este año es diferente"

El español, con fuerzas y preparado, está a dos partidos de su primer título de Maestro



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El tenista español Rafa Nadal se mostró "contento" con su versión esta semana en el O2 de Londres para sellar su pase a semifinales este jueves, a costa del vigente campeón, el griego Stefanos Tsitsipas, en busca de un título de Maestro que se le resiste y para el que en esta edición está más fresco de lo normal.



"Estar en semifinales aquí, en el último torneo del año, es muy importante. Estoy contento por ello y deseando jugar la semifinal contra Daniil (Medvedev)", dijo en la entrevista a pie de pista, después del 6-4, 4-6, 6-2 sobre el griego.



Nadal jugó un partido perfecto hasta que cedió el segundo set con una doble falta. El griego se metió en la pelea pero por poco tiempo ya que el español recuperó pronto el control en el tercer set. Para Nadal, con un récord de 16 clasificaciones seguidas para el torneo que reúne a los 8 mejores de la temporada, la cita de Maestros es la única gran ausencia en su tremendo palmarés.



"De momento he ganado dos partidos como el año pasado. El año pasado fue un poco de mala suerte no estar en semifinales, y el año anterior tuve que retirarme. Siempre es un escenario diferente jugar aquí con los mejores del mundo cada día y al final de la temporada. Lo normal es llegar un poco cansado a este torneo, pero este año es diferente", explicó.



La pandemia de coronavirus dejó un largo parón e incertidumbre después, pero una vez cogido el ritmo, el campeón de 20 'grandes' se ve con fuerzas para el asalto a las Finales ATP. Así lo demostró ante Tsitsipas para acceder a su sexta semifinal, donde se medirá con Daniil Medvedev. "Creo que he jugado bien durante bastante tiempo. Ese juego con 5-4 en el segundo set afectó un poco. Perdí el segundo set y después fui capaz de lograr el 'break' en el tercero pero de nuevo me rompió", dijo.



"Creo que estaba ganando mis saques bastante cómodo hasta ese momento. Después todo cambió un poco. Empecé a servir peor pero en general ha sido un partido positivo para mí", terminó el español.

Te Recomendamos