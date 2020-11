Tecnológicas chinas necesitan desaparecer por un rato: T. Culpan

(Bloomberg) -- Para las empresas tecnológicas chinas, enero no está lo suficientemente cerca.

Las gigantes, desde Huawei Technologies Co. hasta la propietaria de TikTok, ByteDance Ltd., no pueden tener dudas: no habrá descanso en los esfuerzos de la Administración Trump para afianzar su política hacia China antes de dejar el cargo. Eso está socavando las esperanzas de que un cambio de presidente de EE.UU. pueda conducir a una relajación en la guerra fría tecnológica.

La decisión de la Comisión de Bolsa y Valores de seguir adelante con un plan que podría llevar a la exclusión de las compañías chinas de las bolsas de valores de EE.UU. es solo la última salva. La semana pasada, Trump emitió una orden ejecutiva que prohíbe las inversiones en compañías chinas de propiedad o controladas por militares. Desde las elecciones, el Departamento de Estado también impuso sanciones a más personas acusadas de socavar la autonomía de Hong Kong.

Los funcionarios estadounidenses no han ocultado su estrategia: “A los futuros presidentes estadounidenses les resultará políticamente suicida revertir las acciones históricas del presidente Trump”, dijo esta semana John Ullyot, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. Cambiar los objetivos hará que sea más difícil para Joe Biden retroceder, suponiendo que el presidente electo lo quiera.

La medida de la SEC fue inusual. La mayoría de las agencias dejan de emitir nuevas políticas importantes después de una elección presidencial, particularmente cuando el poder ha cambiado de manos, como Robert Schmidt y Ben Bain de Bloomberg News han reportado. El problema de permitir que los reguladores estadounidenses accedan a las auditorías de las empresas chinas que cotizan en los mercados estadounidenses es una cuestión de larga data. Las nuevas regulaciones se han discutido desde al menos agosto y es poco probable que se finalicen antes de que termine el mandato de Donald Trump el 20 de enero. Eso significa que completar la tarea quedaría en manos de un jefe de la SEC elegido por el presidente entrante.

Puede haber sido ingenuo imaginar que la presión se aliviaría para las empresas tecnológicas de China en cualquier caso. Los líderes mundiales reconocen que el mensaje central de la política de Trump hacia China, que el país es una amenaza estratégica, llegó para quedarse.

“Será muy difícil para cualquier Administración, ya sea Biden o por casualidad, Trump, ignorar eso y simplemente proceder como si los últimos años no hubieran tenido lugar”, dijo el primer ministro de Singapur, Lee Hsien-loong, en una entrevista con el editor en jefe de Bloomberg, John Mickleth, en el Foro New Economy (el evento es organizado por Bloomberg Media Group, una división de Bloomberg LP, la compañía matriz de Bloomberg News y Bloomberg Opinion).

Las compañías chinas pueden tener que esperar mucho tiempo para que los embargos se alivien y deben enfrentar la realidad de que algunos se quedarán para siempre. A Huawei, a quien se le ha prohibido comprar semiconductores estadounidenses, podría volver a permitírsele adquirir chips fabricados con tecnología estadounidense, pero bajo términos aún restrictivos. Probablemente se mantendrá la prohibición de vender equipos de telecomunicaciones a empresas estadounidenses.

Es posible que los esfuerzos de la Administración Trump para separar el servicio de video TikTok de su matriz china se agoten, y un vago intento de detener el uso de la aplicación WeChat de Tencent Holdings Ltd. en EE.UU. puede ser suspendido.

Es probable que se mantengan otras medidas, como las muchas empresas incluidas en la lista de entidades del Departamento de Comercio, porque no hay impulso político en Estados Unidos para deshacerlas. Como resultado, es probable que se mantengan las sanciones a empresas de vigilancia e inteligencia artificial como Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Iflytek Co. y Megvii Technology Ltd. Podrían agregarse más nombres en los próximos dos meses.

Para las compañías tecnológicas de China, dos meses de una Administración Trump coja podrían resultar tan perjudiciales como los primeros 46. Lo mejor que pueden esperar es permanecer bajo el radar y no ser notadas en absoluto.

Nota Original:Chinese Tech Companies Need to Disappear for a While: Tim Culpan

©2020 Bloomberg L.P.