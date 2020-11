Tailandia.- El primer ministro de Tailandia amenaza con usar "todo el peso de la ley" contra los manifestantes

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Tailandia, el general Prayuth Chan Ocha, ha amenazado este jueves con usar "todo el peso de la ley" contra los manifestantes antigubernamentales a medida que la crisis política se intensifica en el país.



El general Prayuth ha alertado en un comunicado de que utilizará para socavar las protestas "todas las leyes y artículos" vigentes a medida que continúan las manifestaciones a favor de una reforma de la Constitución que permita reducir el poder de la monarquía tailandesa y acabar, precisamente, con su Gobierno.



En este sentido, ha señalado que el Gobierno y todas las agencias han tratado por el momento de hallar una "solución pacífica" al conflicto, siempre "siguiendo procedimientos legales bajo la monarquía constitucional" que rige el país.



Sin embargo, ha lamentado que la situación no parece "dirigirse hacia una resolución" y ha advertido de la existencia de una "escalada de violencia" un día después de que el Parlamento tumbara la reforma constitucional que permitiría reducir los poderes de la Casa Real.



"Esto podría causar un daño irreparable al país y a nuestra querida institución, así como a la paz y la seguridad de la gente y sus propiedades", ha afirmado, según informaciones del diario 'The Bangkok Post'.



Para él, es necesario que el Gobierno "intensifique" sus acciones mediante el uso de la ley para hacer frente a los manifestantes que "violen la ley y no respeten los derechos de otras personas", tal y como recoge el texto. "Se tomarán medida en el marco de la jurisdicción tailandesa y teniendo en cuenta los estándares internacionales", ha matizado.



Prayuth no ha explicado, no obstante, si esto incluirá el uso del artículo 112, que prohíbe insultar a la monarquía y conlleva condenas de cárcel consideradas desproporcionadas por activistas y organizaciones.



Sus palabras han tenido lugar después de que miles de personas hayan vuelto a salir a la calle para reunirse en Ratchprasong, una intersección que se encuentra en el centro de Bangkok, la capital del país.

