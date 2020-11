Sesderma lanza los cofres de belleza más completos para sorprender a nuestros seres queridos esta Navidad

19/11/2020 El prestigioso laboratorio dermatol�gico Sesderma tiene la clave para triunfar con nuestros regalos navide�os este a�o. MADRID, 19 (CHANCE) Con la Navidad cada vez m�s cerca, es inevitable ir prepar�ndolo todo para no agobiarnos con detalles de �ltima hora cuando lleguen las fechas m�s entra�ables del a�o. Pese al complicado momento que estamos viviendo a causa de la pandemia del Covid-19, cenar en familia en Nochebuena, despedir el a�o con nuestros seres queridos y descubrir los regalos al lado del �rbol el d�a de Reyes son momentos tan �nicos y especiales, que nadie se imagina estas fiestas sin ellos. POLITICA EUROPA ESPA�A SOCIEDAD SESDERMA



Con la Navidad cada vez más cerca, es inevitable ir preparándolo todo para no agobiarnos con detalles de última hora cuando lleguen las fechas más entrañables del año. Pese al complicado momento que estamos viviendo a causa de la pandemia del Covid-19, cenar en familia en Nochebuena, despedir el año con nuestros seres queridos y descubrir los regalos al lado del árbol el día de Reyes son momentos tan únicos y especiales, que nadie se imagina estas fiestas sin ellos.



Si eres de esas personas detallistas que disfrutan tanto escribiendo su carta a los Reyes Magos como encargándose de los regalos que sus Majestades traerán a tus seres queridos, y nunca regalarías nada que no te gustaría que te regalaran a tí, hoy te traemos una propuesta de lo más especial. Los nuevos packs de Navidad de Sesderma, seis cofres que contienen diferentes productos de belleza para sorprender a tu madre, a tu pareja o a tus amigas, puesto que las opciones son múltiples. Dependiendo de la necesidad de cada piel, el reconocido laboratorio dermatológico nos ofrece una crema, serum o ampolla específica que, combinados en una preciosa caja, se convertirán no sólo en el regalo más ideal, sino también en el más útil. Y es que, sin duda, qué mejor que obsequiar a tus seres queridos con una piel hidratada, firme y luminosa que, gracias a Sesderma, ya podemos hacer realidad.



1. CREA TU LUZ. El pack ideal para llevar la luz de tu piel al siguiente nivel. Gracias a su fórmula altamente antioxidante con vitamina C de última generación, unifica el tono de la piel, previene los signos de antienvejecimiento y potencia la síntesis de colágeno.



C-VIT Serum Liposomado 30ml + C-VIT Crema hidratante 50ml + C-VIT Ampollas Efecto Flash 3 x 1,5ml. Precio: 49,95€.



2. SIENTE TU JUVENTUD. La solución antiedad definitiva que hidrata la piel en profundidad, rellena y difumina arrugas gracias a su combinación del 3-Retinol System de la línea RETI AGE con el potente ácido hialurónico de FILLDERMA.



RETI AGE Crema Antiedad 50ml + FILLDERMA Serum 30ml + FILLDERMA Ampollas 3 x 1,5ml. Precio: 54,95€.



3. REAFíRMATE. Firmeza al instante para la piel gracias a FACTOR G y DAESES. Una rutina completa basada en los factores de crecimiento de origen vegetal y el DMAE, que triplican la producción de colágeno y elastina de la piel y proporcionan un efecto lifting inmediato.



FACTOR G Crema Rejuvenecedora 50ml + DAESES Serum Liposomado 30ml + DAESES Ampollas Efecto Lifting 3 x 1,5ml. Precio: 52,95€.



4. CUIDADO MASCULINO. Texturas fluidas para el día y la nocheque hidratan la piel, recuperan su vitalidad y minimizan las líneas de expresión tanto del rostro como de la zona del contorno del ojo, pensado espefíciamente para la piel de los hombres.



SESDERMA MEN Absolut Force 50ml + SESDERMA MEN Supreme Antiaging 50ml + Contorno de ojos 15 ml. Precio: 41,95€.



5. UN GUIÑO A TU MIRADA. Los tres productos clave para conseguir una mirada de infarto. Limpia y desmaquilla tus ojos con SENSYSES Eye Makeup Remover, hidrata con GLICARE Gel Contorno de ojos y alarga y redensifica tus pestañas y cejas con SESLASH Serum Activador.



SENSYSES Eye Makeup Remover 100ml + SESLASH Serum Activador de Pestañas y Cejas 5ml + Glicare Contorno de ojos 15ml. Precio: 34,95€. De venta exclusiva en perfumerías.



6. ERES LUZ. La rutina ideal para potenciar la luz a diario en pieles mixtas. Hidratación, luminosidad y un tono de piel más homogéneo gracias a su fórmula antioxidante, con los productos TOP VENTAS de la línea.



C-VIT Serum Liposomado 30ml + C-VIT Radiance Fluido Luminoso 50ml + C-VIT Contorno de ojos 15ml. Precio: 49,95€. De venta en exclusiva en El Corte Inglés.