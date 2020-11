Salud.-La contaminación del aire aumenta el riesgo de demencia de las mujeres

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Las mujeres mayores que viven en lugares con niveles más altos de contaminación del aire pueden tener más encogimiento cerebral del tipo que se observa en la enfermedad de Alzheimer, frente a las mujeres que viven en lugares con niveles más bajos, según un nuevo estudio publicado en línea en 'Neurology', la revista médica de la Academia Estadounidense de Neurología.



El estudio examinó la contaminación por partículas finas y descubrió que respirar altos niveles de este tipo de contaminación del aire estaba relacionado con la contracción de las áreas del cerebro vulnerables a la enfermedad de Alzheimer.



La contaminación por partículas finas consiste en partículas microscópicas de productos químicos, humo, polvo y otros contaminantes suspendidos en el aire. No miden más de 2,5 micrómetros, 30 veces más pequeños que el ancho de un cabello humano.



"Un volumen cerebral más pequeño es un factor de riesgo conocido para la demencia y la enfermedad de Alzheimer, pero aún se está investigando si la contaminación del aire altera la estructura del cerebro", señala la autora del estudio Diana Younan, de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles.



"Nuestro estudio encontró que las mujeres de 70 y 80 años que estuvieron expuestas a niveles más altos de contaminación del aire tenían un mayor riesgo de cambios cerebrales relacionados con la enfermedad de Alzheimer durante cinco años --prosigue-. Nuestra investigación sugiere que estas toxinas pueden alterar la estructura del cerebro o las conexiones en el cerebro. red de células nerviosas, contribuyendo a la progresión hacia la enfermedad".



El estudio involucró a 712 mujeres con una edad promedio de 78 que no tenían demencia al inicio del estudio. Los participantes proporcionaron historias clínicas, así como información sobre raza / etnia, educación, empleo, consumo de alcohol, tabaquismo y actividad física. Todas las mujeres recibieron escáneres cerebrales por resonancia magnética al comienzo del estudio y cinco años después.



Los investigadores utilizaron las direcciones residenciales de cada participante para determinar su exposición promedio a la contaminación del aire en los tres años antes de la primera resonancia magnética. Luego dividieron a los participantes en cuatro grupos iguales. El grupo más bajo estuvo expuesto a un promedio de 7 a 10 microgramos de contaminación por partículas finas por metro cúbico de aire (ug / m3). El grupo más alto estuvo expuesto a un promedio de 13 a 19 ug / m3. La Agencia de Contaminación Ambiental de los Estados Unidos (EPA) considera que las exposiciones anuales promedio de hasta 12 ug / m3 son seguras.



Los investigadores utilizaron una herramienta de aprendizaje automático para medir los signos de la enfermedad de Alzheimer en el cerebro, que había sido entrenada para identificar patrones de encogimiento cerebral específicos de un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer mediante la lectura de escáneres cerebrales de personas con la enfermedad.



Los escáneres cerebrales de resonancia magnética de las participantes al comienzo del estudio y cinco años después se les asignaron puntuaciones basados en lo similares que eran a los patrones de la enfermedad de Alzheimer identificados por la herramienta de aprendizaje automático, específicamente los cambios cerebrales en las regiones que son vulnerables a la enfermedad de Alzheimer.



Las puntuaciones variaron de cero a uno, y las puntuaciones más altas mostraron más cambios cerebrales. En general, las puntuaciones de las mujeres cambiaron de 0,28 al inicio del estudio a 0,44 cinco años después.



Por cada aumento de 3 ug / m3 en los niveles de exposición a la contaminación del aire, los investigadores encontraron un rango más amplio de puntajes entre las dos exploraciones y un aumento promedio de 0,03, lo que muestra un mayor grado de contracción del cerebro durante cinco años, lo que equivale a un aumento del 24% del riesgo de enfermedad de Alzheimer. Los aumentos se mantuvieron iguales incluso después de ajustar por edad, educación, empleo, enfermedades cardiovasculares, presión arterial alta, actividad física y otros factores que podrían afectar el encogimiento del cerebro.



"Nuestros hallazgos tienen importantes implicaciones para la salud pública, porque no solo encontramos encogimiento del cerebro en mujeres expuestas a niveles más altos de contaminación del aire, sino que también lo encontramos en mujeres expuestas a niveles de contaminación del aire inferiores a los que la EPA considera seguros", afirma Younan.

