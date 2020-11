Recuperación global podría estar desavaneciéndose por virus: FMI

(Bloomberg) -- El Fondo Monetario Internacional advirtió que la recuperación de la economía mundial podría estar desvaneciéndose a medida que el resurgimiento del coronavirus obliga a imponer nuevas restricciones a hogares y empresas.

El FMI hizo sonar la alerta mientras los líderes de países del Grupo de los 20 se preparan para una cumbre virtual este fin de semana, organizada por Arabia Saudita. Señaló progreso en una vacuna, pero también dijo que los elevados precios de activos apuntan a una desconexión de la economía real y una amenaza potencial para la estabilidad financiera.

“Si bien la actividad económica mundial se ha recuperado desde junio, hay señales de que podría estar perdiendo impulso y es probable que la crisis deje cicatrices profundas y desiguales”, dijeron funcionarios del fondo con sede en Washington en un informe publicado el jueves. “La incertidumbre y los riesgos son excepcionalmente altos”.

El Reino Unido, Alemania y Francia, así como partes de Estados Unidos y Australia figuran entre los países con nuevas restricciones al movimiento y a empresas para contener la pandemia. Los cierres no son tan estrictos como los que se impusieron a principios de año, pero son suficientes para perjudicar el crecimiento.

Un índice de Bloomberg Economics de datos de alta frecuencia refleja una contracción de la actividad desde mediados del mes pasado. Anteriormente comenzó una rápida recuperación en mayo que se agotó en aproximadamente 80% de su nivel normal en julio.

“Los países han comenzado a emerger desde las profundidades de la crisis del covid-19”, dijo Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, en una publicación de blog. “Pero el resurgimiento de las infecciones en muchas economías muestra cuán difícil e incierto será este ascenso”.

El fondo instó a Gobiernos y bancos centrales a no retirar prematuramente el apoyo a políticas. La Reserva Federal y el Banco Central Europeo debatirán más estímulos el próximo mes, incluso en medio de la creciente confianza de que se está acercando una vacuna contra el virus.

Georgieva dijo que algunas economías tienen margen para un mayor apoyo fiscal el próximo año más allá de los presupuestos actuales, y advirtió contra el recorte de apoyos clave como la ampliación de los beneficios por desempleo.

Pero las conversaciones sobre otro paquete de estímulo entre políticos de EE.UU. parece haberse estancado y algunas medidas anteriores expirarán. En Europa, un fondo de recuperación masiva está en riesgo debido a desacuerdos sobre las condiciones.

El mes pasado, el FMI advirtió que la economía mundial seguirá con una recuperación desigual hasta que el virus esté bajo control. En ese momento, redujo su proyección para la baja de este año a 4,4% desde el 5,2% observado en junio, aunque igual esa sería la contracción más profunda desde la década de 1930.

Georgieva alentó a los países del G20 a preparar inversiones sincronizadas en infraestructura una vez que el virus esté mejor controlado, y dijo que una nueva investigación del FMI muestra grandes ganancias económicas de dicho gasto. Si los países actúan solos, se necesitarían cerca de dos tercios del gasto para lograr los mismos resultados, dijo.

