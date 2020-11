Rally.- Laia Sanz y KH-7 volverán a rodar juntos en el Rally Dakar 2021

18/11/2020 La piloto espa�ola de rallys Laia Sanz (GasGas) en un acto promocional con su patrocinador KH-7 DEPORTES XAVIER SOLANAS



Laia Sanz: "KH-7 me acompañó en los inicios dakarianos y juntos conseguimos cosas muy bonitas"



La piloto española de rallys Laia Sanz (GasGas) vuelve a confiar en la marca KH-7 como patrocinador y juntos regresarán al Rally Dakar 2021, retomando el camino rodado desde el debut de la catalana en 2011 en el considerado como rally más duro del mundo.



"La marca líder en quitagrasas y quitamanchas y la 18 veces campeona del mundo de motos offroad retoman su vinculación justo cuando se cumple una década de su debut en 2011 en el Rally Dakar", manifestó la empresa en un comunicado.



Sanz se convierte de nuevo en embajadora de la marca para representarla tanto en eventos públicos, mediáticos y sociales, así como en las competiciones en las que tome parte. La primera de ellas será el próximo Rally Dakar 2021, en la que la piloto seguirá formando parte del equipo oficial de GasGas.



"Estoy muy contenta, motivada y agradecida de volver a KH-7, mi casa. Me han acompañado desde los inicios dakarianos y juntos conseguimos cosas muy bonitas", recordó la de Corbera.



"En 10 años me vienen muchos momentos a la memoria, buenos y no tan buenos, pero KH-7 siempre ha estado ahí para acompañarme durante un camino tan largo. Personalmente, mi mejor recuerdo fue acabar el primer Dakar porque cumplí un sueño tanto deportivo como personal", rememoró.



Por su parte, el presidente de KH Lloreda, Josep Maria Lloreda, se mostró "muy feliz" de recuperar a una "gran embajadora". "Me enorgullece llevar diez años colaborando con Laia, nuestra embajadora en el deporte de élite, donde la presencia femenina es minoritaria", manifestó.