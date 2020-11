PSG y Rennes vuelven a las tareas domésticas antes de jornada decisiva en Europa

El París SG, que se desplaza a Mónaco, y el Rennes, que recibe al Burdeos, levantarán el viernes el telón de la undécima jornada de la Ligue 1, previa a los duelos decisivos que ambos clubes disputarán la próxima semana en la Liga de Campeones.

El equipo parisino, líder del campeonato con 24 puntos tras una serie de ocho victorias consecutivas en el campeonato, no podrá contar con Marco Verratti y Mauro Icardi, que no están suficientemente recuperados y que no viajan a Mónaco, mientras que Neymar podría "jugar minutos", explicó este jueves el técnico, Thomas Tuchel.

El brasileño dispondrá de minutos en el Principado para recuperar la forma de cara al trascendental duelo contra el RB Leipzig, el martes en el Parque de los Príncipes.

El delantero centro argentino Icardi, lesionado en una rodilla en octubre, que ha reanudado el entrenamiento colectivo, debe continuar su puesta a punto.

Verratti e Icardi podrían firmar su regreso contra Leipzig en Champions.

La victoria de los alemanes sobre los galos (2-1), en la última jornada de 'Champions', obliga a los parisinos, vigentes subcampeones continentales, a sumar los tres puntos si no quieren estar prácticamente eliminados.

Esperado para el partido contra los alemanes, Neymar reanudó el entrenamiento colectivo el jueves, indicó el PSG.

El brasileño, lesionado en el partido de Champions contra el Basaksehir Istanbul a finales de octubre (2-0), fue convocado con Brasil durante la ventana internacional de partidos.

Pero el equipo técnico de la "Seleçao" lo liberó finalmente, ya que su lesión en los adductores no le permitía jugar.

"Tengo confianza en que juegue algunos minutos en Mónaco", indicó Tuchel.

Por su parte, Kylian Mbappé, lesionado en un muslo antes de la tregua, y que volvió con los Bleus, viajará a Mónaco.

- Aplazado por el Marsella-Niza -

El Rennes, tercero en la Ligue 1 con 18 puntos, recuperará también a su joven centrocampista Eduardo Camavinga, ausente en la tregua internacional por problemas musculares, con el objetivo de reconducir la marcha del equipo, que sumó solo una victoria en los últimos ocho partidos antes de los partidos de selecciones.

El Burdeos, duodécimo con doce puntos, tras perder sus dos últimos partidos, parece el rival ideal para que el Rennes, que recibirá al Chelsea el martes (en un grupo en el que también está el Sevilla), se recupere.

"Tenemos que concentrarnos también en la Ligue 1, porque ello nos permitirá calificarnos para la Liga de Campeones", declaró este miércoles Camavinga.

En caso de victoria, el Rennes superaría provisionalmente al Lille (segundo con 19 puntos), que cerrará la jornada el domingo contra el Lorient (17º).

El Marsella (cuarto, 18 puntos), el tercer equipo francés participante en 'Champions' y que el miércoles podría certificar su eliminación si ante el Oporto no suma sus tres primeros puntos, vio su partido contra el Niza (8º) aplazado por diversos casos positivos al covid-19 en el equipo de la Costa Azul.

El domingo, el Lyon (quinto, 17 puntos) tratará de seguir su escalada al podio contra el Angers (noveno).

- Programa de la 11ª jornada de la Ligue 1 francesa (en horas GMT):

- Viernes:

(18h00) Rennes - Burdeos

(20h00) Mónaco - París SG

- Sábado:

(16h00) Brest - Saint Etienne

- Domingo:

(12h00) Nantes - Metz

(14h00) Dijon - Lens

Montpellier - Estrasburgo

Reims - Nîmes

(16h00) Angers - Lyon

(20h00) Lille - Lorient

Partido aplazado

Marsella - Niza

Clasificación: Pts J G E P gf gc dif

1. París SG 24 10 8 0 2 26 3 23

2. Lille 19 10 5 4 1 17 7 10

3. Rennes 18 10 5 3 2 18 14 4

4. Marsella 18 9 5 3 1 12 8 4

5. Lyon 17 10 4 5 1 17 10 7

6. Mónaco 17 10 5 2 3 17 14 3

7. Montpellier 17 10 5 2 3 16 13 3

8. Niza 17 10 5 2 3 15 12 3

9. Angers 16 10 5 1 4 15 20 -5

10. Metz 15 10 4 3 3 11 8 3

11. Lens 14 8 4 2 2 14 14 0

12. Burdeos 12 10 3 3 4 9 11 -2

13. Brest 12 10 4 0 6 15 22 -7

14. Nantes 11 9 3 2 4 11 13 -2

15. Saint Etienne 10 10 3 1 6 10 15 -5

16. Reims 9 10 2 3 5 16 18 -2

17. Lorient 8 10 2 2 6 12 17 -5

18. Nimes 8 10 2 2 6 10 19 -9

19. Estrasburgo 6 10 2 0 8 10 19 -9

20. Dijon 4 10 0 4 6 5 19 -14

NOTA: Los dos primeros se clasifican directamente para la próxima Liga de Campeones, el tercero disputa la previa.

Los dos últimos descienden a la Ligue 2.

El 18º clasificado juega una eliminatoria a ida y vuelta contra un equipo de la Ligue 2 por una plaza en la máxima categoría del fútbol francés.

ah/av/mcd/psr