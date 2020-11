Portaltic.-Twitter ralentiza el lanzamiento de Fleets para solucionar "problemas de rendimiento y estabilidad"

16/11/2020 Fleets de Twitter POLITICA INVESTIGACI�N Y TECNOLOG�A TWITTER OFICIAL



MADRID, 19 (Portaltic/EP)



La red social Twitter ha anunciado que está ralentizando el lanzamiento de la nueva función de la plataforma llamada Fleets para solucionar "problemas de rendimiento y estabilidad".



Twitter lanzó el pasado martes de forma global la función Fleets, que permite publicar 'tuits' temporales que se eliminan tras 24 horas, un formato bastante similar a las 'Historias' de Instagram.



Ahora, la compañía ha informado de que está ralentizando el lanzamiento de Fleets para solucionar "algunos problemas de rendimiento y estabilidad". En este sentido, Twitter ha señalado que los usuarios que todavía no cuenten con esta nueva función, es posible que no la obtengan "durante unos días más".



Varios usuarios han informado a través de la red social de que al utilizar Fleets la pantalla de su dispositivo se congela de forma temporal o comienza a moverse de forma lenta, según ha recogido el portal TechCrunch.



El objetivo de Fleets es que las personas se sientan más cómodas para unirse a conversaciones en Twitter, ya que con este formato lo que publican estará disponible sólo durante unas horas y no de forma permanente.



Los fleets aparecen en la parte superior de la plataforma en forma de círculos y para ver los de otros usuarios, tan solo hay que pasarlos deslizando el dedo de derecha a izquierda en la pantalla del dispositivo, o simplemente seleccionando en la pantalla.