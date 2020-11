Portaltic.-Pokémon GO incrementará el nivel máximo de los entrenadores hasta 50

22/10/2019 Logo oficial del juego para m�viles Pok�mon Go POLITICA INVESTIGACI�N Y TECNOLOG�A POK�MON GO



MADRID, 19 (Portaltic/EP)



El videojuego de realidad aumentada para móviles Pokémon GO recibirá novedades en las próximas semanas entre las que se encuentra el incremento del nivel máximo de los entrenadores hasta 50, así como la llegada de los pokémon de la región de Kalos y de las nuevas estaciones.



Hasta ahora, los entrenadores de Pokémon GO podían alcanzar como máximo el nivel 40, pero con el cambio podrán llegar hasta el nivel 50, como ha anunciado en un comunicado Niantic, el estudio desarrollador del videojuego.



El sistema de puntos de experiencia del juego también recibirá cambios, con nuevas modificaciones que harán más sencillo que los entrenadores suban de nivel. Ambas funciones llegarán el 30 de noviembre.



Asimismo, a partir del 2 de diciembre, Pokémon GO recibirá nuevas criaturas, las procedentes de la región de Kalos, en la que se descubrió la megaevolución.



Algunos ejemplos son pokémon como Chespin, Fennekin, Froakie, Fletchling y sus evoluciones, así como Greninja y Talonflame, mientras que Pyroar también estará disponible en sus dos formas.



Otra de las novedades que llegarán al juego son las estaciones, con las que se irá renovando, según sea verano, primavera, otoño o invierno, los pokémon que aparecen de forma salvaje, en huevos y en incursiones, así como en las ligas de combates.



Por último, el videojuego ha comenzado su evento 12 días de amistad, con una serie de bonificaciones para los jugadores.