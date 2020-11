Portaltic.-La mitad de las pequeñas empresas y autónomos españoles no aplica las normativas de protección de datos en su negocio

MADRID, 19 (Portaltic/EP)



La mitad de las pequeñas empresas y autónomos españoles no aplican las normativas de protección de datos (GDPR) en su negocio y un 92 por ciento no utiliza una certificación SSL (Secure Socket Layer) en su página web, a pesar de que el 60 por ciento asegura conocer el término, según datos de la tercera oleada del informe 'Radiografía de las pequeñas empresas y autónomos españoles', realizado por la compañía GoDaddy.



Esta certificación es fundamental debido a que permite a los principales navegadores reconocer una página web como segura, ya que sigue el protocolo de seguridad HTTPS para el cifrado de extremo a extremo de la información que se transmite entre el navegador y el servidor.



El informe, centrado en el uso de la tecnología, destaca que, además de la seguridad, hay otros factores que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar y crear una página web, y destaca el hecho de que la pandemia de la Covid-19 ha incrementado la necesidad de dar el salto al mundo digital.



Como resultado, durante esta crisis, el 15 por ciento de las pequeñas empresas y autónomos españoles han creado su página web desde cero, y de estos, un 10 por ciento también implementaron un canal de ventas online, según datos de la Encuesta Mundial de Emprendimiento de GoDaddy.



UN GRAN MARGEN DE MEJORA



"No cabe duda de que la tecnología juega un papel muy importante para las pequeñas empresas, sobre todo a la hora de dar el salto al mundo digital. En este sentido, la gran mayoría de los negocios cuenta con margen de mejora sobre cómo aplicar correctamente aquellas soluciones tecnológicas que tienen a su disposición, especialmente en términos de seguridad y diseño, que pueden ofrecer una experiencia de usuario más satisfactoria", explica Gianluca Stamerra, director regional de GoDaddy para España, Italia y Francia.



En este sentido, GoDaddy busca dotar a estas empresas del conocimiento necesario para ayudarles a sacar el máximo partido de las herramientas de seguridad y adaptar el diseño de su página web a cualquier dispositivo.



Contar con un diseño 'responsive' (se adapta a cualquier dispositivo) es clave para ofrecer una experiencia de usuario plenamente satisfactoria. De hecho, un 43 por ciento no sabe lo que es, y tan solo un 11 por ciento lo usa, aunque un 89 por ciento podría aplicarlo para mejorar la experiencia de sus clientes potenciales y aumentar así sus ventas.



Otra de las claves para dar el enfoque adecuado a una página web es la extensión elegida en su dominio: el 62 por ciento utilizan la variante internacional (.com), mientras que el 35 por ciento opta por la propia del país (.es).



EL 45% SE ENCARGA PERSONALMENTE DE SU WEB



Según datos de GoDaddy, casi la mitad de los autónomos y pequeños empresarios españoles (45 por ciento) se encargan de sus necesidades tecnológicas ellos mismos. De hecho, cuando se trata de crear una página web, el 38 por ciento de las empresas deciden hacerlo ellas mismas sin ayuda (mediante el uso de gestores de contenidos y herramientas de creación de páginas web), mientras que el 37 por ciento recurre a profesionales del diseño y desarrollo web.



"Muchos creen que la creación de una página web requiere más conocimientos técnicos que la actualización de nuevos contenidos, una tarea que, según los encuestados, requieren un menor nivel de competencias específicas", explican desde la compañía.



Para facilitar el proceso de creación de una página web, GoDaddy cuenta con el servicio 'Páginas Web + Marketing', que combina la creación sencilla de páginas web con la venta online y herramientas de marketing. Gracias a esta herramienta, las pequeñas empresas y autónomos pueden crear su propia web con todas las garantías en términos de seguridad (cuenta con un certificado SSL incluido) y cuyo diseño 'responsive' se adapta a cualquier dispositivo.



Asimismo, la empresa también ha ofrecido su programa 'School of Digital', una iniciativa gratuita para pequeñas empresas y autónomos que buscan nuevas formas de impulsar sus negocios. En España se han celebrado dos sesiones los días 18 y 19 de noviembre, durante las cuales los expertos de GoDaddy ayudaron a pequeñas empresas a digitalizarse y montar su página web.





