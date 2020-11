Portaltic.-La asociación ASLAN celebra en Baleares la última parada de su tour tecnológico

18/11/2020 Tour AslanLive! en Baleares.. La asociaci�n ASLAN celebra del 25 al 27 de noviembre en Baleares la �ltima parada de su tour tecnol�gico ASLANLive!, en el que expertos en estrategia digital de la regi�n analizar�n el papel de la tecnolog�a para ayudar a reducir el impacto de la crisis de la Covid-19. POLITICA INVESTIGACI�N Y TECNOLOG�A ASLAN



La asociación ASLAN celebra del 25 al 27 de noviembre en Baleares la última parada de su tour tecnológico ASLANLive!, en el que expertos en estrategia digital de la región analizarán el papel de la tecnología para ayudar a reducir el impacto de la crisis de la Covid-19.



En su decimoquinta edición, esta iniciativa de la asociación se realizará de forma 'online', e incluirá no solo conferencias sobre tendencias tecnológicas en innovación IT y ciberseguridad, sino también experiencias reales de directores de tecnología de grandes compañías y de la administración pública en la región.



Durante tres jornadas, la asociación quiere dar a conocer las experiencias y retos de IT Managers en compañías baleares y de los responsables de la estrategia digital en la región, así como de proveedores tecnológicos asociados de ASLAN, con el objetivo de contribuir a impulsar empresas más resilientes apoyadas en sus infraestructuras digitales.



"Los espacios de trabajo digitales, las infraestructuras híbridas o la capacidad de análisis datos, están permitiendo a grandes y pequeñas organizaciones en Baleares reducir el impacto de la crisis de la Covid-19", explican los organizadores del evento, que insisten en que "el presente y futuro de las empresas, ahora más que nunca, está condicionado por su agilidad en adoptar nuevas capacidades y procesos apoyados en su apuesta tecnológica".



La Baleares ASLAN Week está apoyada por Arsys, BlackBerry, CambiumNetworks, Citrix, Eset, Flytech, OneTrust, Sophos Iberia y Wifidom. Asimismo, contará con intervenciones de representantes del Gobierno Balear, Camper, Sampol, Servicio de Salud Balear y la Autoridad Portuaria de Baleares, entre otros.



La asociación ASLAN espera la participación de más de 2.000 profesionales en estas jornadas enmarcadas bajo el título 'Digitalización es Futuro' y que ponen punto y final con este encuentro en Baleares.