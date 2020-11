Polem lanza otro tema en tres meses por consistencia con la industria musical

Fotograf�a cedida por la disquera La Buena Fortuna Music donde aparecen los integrantes de la banda puertorrique�a de rock Polem, los guitarristas Carlos Rodr�guez y El�as Cuevas, y el tecladista Christian Acevedo. EFE/La Buena Fortuna Music

San Juan, 19 nov (EFE).- La banda puertorriqueña de rock Polem promociona su nuevo sencillo "Invisible", su segundo tema lanzado en los pasados tres meses, con el fin de mantenerse sólidos en la industria musical y en medio de la pandemia.

En entrevista este jueves con Efe, los guitarristas Carlos Rodríguez y Elías Cuevas, y el tecladista Christian Acevedo, destacaron que el encierro causado por la covid-19 impulsó su proceso creativo musical, y los llevó entonces a trabajar en "Invisible" y "Denoches", lanzado en septiembre pasado.

"Se abrió una brecha, la supimos aprovechar y nos benefició para seguir haciendo música, que trae un poco de esperanza en este momento de tanta intriga", afirmó Rodríguez, líder vocalista de la banda y quien junto a Cuevas formaron Polem en 2011.

"La pandemia particularmente nos ayudó a ponernos en pausa. Nos encerramos un tiempo y decidimos grabar todo lo que pensamos que podía funcionar", añadió Rodríguez.

Cuevas, por su parte, enfatizó que el haber lanzado un segundo tema en un lapso de tres meses es para brindarle mayor consistencia a la agrupación.

"La pausa nos ayudó a nivel personal, para crear y para acaparar más tráfico en internet", sostuvo Cuevas.

Esa consistencia musical también se ha reflejado en las al menos cinco presentaciones virtuales que ha ofrecido la banda en este tiempo pandémico.

"HAY QUE SEGUIR HACIENDO MÚSICA"

"Algo que tenemos que hacer, o sea, lo único, es seguir haciendo música y seguir siendo consistentes. Vamos a hacer más consistente y trabajar a este tren", sostuvo Acevedo.

El tema lanzado bajo el sello La Buena Fortuna Music y escrito por Acevedo, Cuevas, Rodríguez y José David Pérez, "Invisible" es una canción inspirada en el sentimiento colectivo de soledad y distanciamiento que existe a nivel global.

PÉREZ FUE "UN AGENTE EXTERNO"

Sobre la incorporación de Pérez en la producción musical de "Invisible", Acevedo lo describió como "un agente externo" que ayudó al resto de los músicos a abrirles la mente, alejarse de sus preferencias musicales y su zona de confort.

"Eso ayuda a tomar decisiones. Uno a veces se queda patinando con los instrumentos y la melodía y no nos sentimos complacidos. José David le añadió una pieza completa al rompecabezas", agregó Acevedo.

Y con la realidad virtual como núcleo, "Invisible" propone la interconexión de los seres humanos por vías alternas como respuesta a la añoranza de conectar con otros seres humanos.

¿DE QUÉ TRATA "INVISIBLE"?

"'Invisible' describe el deseo de una persona hacia otra que no está presente. Está inspirada en todo lo que está sucediendo a nivel mundial y cómo nos ha alejado de los que amamos teniendo que recurrir a la tecnología para de alguna manera sentir", explicó Rodríguez.

Inspirado en elementos musicales de los 80 y 90, el tema se compone de sintetizadores, guitarras, bajo y una mezcla de percusión análoga y digital reforzada por Pérez, destacado percusionista y batería de la banda puertorriqueña de rock Circo.

"En esta nueva temporada nos hemos dado cuenta en el camino con quienes debemos trabajar para que se entienda nuestra propuesta", admitió Rodríguez.

"Un factor que no estábamos utilizando era tener una mente externa al núcleo del colectivo que visualice y exponga lo que ve y escuche la idea. Eso ha sido determinante en que estos temas también sean hermosos y bien definidos", enfatizó Rodríguez sobre la labor de Pérez en "Invisible" y de Jonathan Martínez en "Denoches".

POLEM AÑORA REGRESAR A SUS AÑOS DE ÉXITO

En su corta carrera el grupo ha compartido escenario con artistas locales e internacionales como la mexicana Julieta Venegas, el grupo suramericano Bajofondo, la banda estadounidense Capital Cities, entre otros.

Por ello, Polem desea vivir esos tiempos nuevamente con estos dos nuevos temas, los cuales esperan incluir en una nueva producción.

"Formamos un equipo poderoso. Ahora vemos luz al final del camino. Es un tiempo bonito, que estamos aprovechando al máximo y con la esperanza de poder tocar en vivo y lo que fue de alguna manera la banda. Esto se trata de persistencia y no de velocidad", puntualizó Rodríguez.

Jorge J. Muñiz Ortiz