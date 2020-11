Piñera aboga en APEC por inclusividad y sustentabilidad en sus políticas públicas

En la imagen, el presidente de Chile, Sebasti�n Pi�era. EFE/Elvis Gonz�lez/Archivo

Santiago de Chile, 19 nov (EFE).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo este jueves que está tratando de implementar el concepto de inclusividad y sustentabilidad en todas sus políticas públicas, en su discurso en el encuentro de ejecutivos empresariales del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El mandatario se refirió a estos conceptos como un objetivo a perseguir después de los logros alcanzados desde la recuperación de la democracia en el país tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Hemos experimentado muy buenos procesos, porque recuperamos nuestra democracia de forma pacífica, logramos multiplicar por cinco nuestro ingreso per cápita, nos volvimos el país con el ingreso per cápita más alto", expresó Piñera en el encuentro organizado este año por Malasia pero celebrado de forma virtual por la pandemia.

"Pero nada de eso es suficiente. Es por eso que ahora estamos tratando de implementar el concepto de inclusividad y sustentabilidad en todas nuestras políticas públicas", continuó el presidente.

Piñera, además, se refirió a la crisis climática e indicó que el planeta se encuentra "en un límite riesgoso".

"En términos de cambio climático, la ciencia ha hablado fuerte y claro. Estamos en un límite riesgoso, tenemos que cambiar el curso de la historia. Es tiempo de actuar, porque no hay tiempo, estamos fuera de tiempo", expresó.

Chile iba a ser el anfitrión del foro APEC en 2019, pero las protestas sociales que estallaron en octubre del año pasado contra la desigualdad y el Gobierno, que dejaron al menos 30 muertos y episodios de extrema violencia, motivaron que fuera cancelado.

El foro APEC, fundado en 1989, representa el 60 % del PIB mundial, más de la mitad del comercio global, forma un mercado de unos 2.850 millones de consumidores -el 40 % de la población mundial- y tiene como objetivo establecer una zona de libre comercio entre las 21 economías miembros.

Las economías que integran el APEC son Australia, Brunéi Darusalam, Canadá, Chile, China, Hong Kong, China, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam.