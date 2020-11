Piden mano dura a la Florida: casi 8.000 nuevos casos nuevos de la covid-19

La gente camina por el Distrito de Salud en Miami, Florida, EE.UU., el 12 de agosto de 2020. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/Archivo

Miami, 18 nov (EFE).- Florida, el tercer estado con más contagios de la covid-19 en Estados Unidos, añadió este miércoles 7.925 casos nuevos, por lo que varios alcaldes instaron al gobernador, Ron DeSantis, a que endurezca su enfoque en el combate contra la pandemia e incluso ordene el uso obligatorio de mascarillas.

Con una tasa de positividad diaria acercándose cada vez más al 10 %, el Departamento de Salud estatal informó también de la muerte de otros 87 personas en las últimas 24 horas, lo que eleva los totales de fallecidos desde marzo a 17.949, incluidos los no residentes.

En cuanto a los casos, Florida acumula 905.248 desde el inicio del brote.

Alcaldes de varias ciudades floridanas y de algunos de los condados más afectados, como Miami-Dade y Broward, pidieron este miércoles a DeSantis que tome "en serio" el aumento de casos y la necesidad de brindar recomendaciones.

"Usar una máscara o tener cierres, esas son las dos opciones que tenemos frente a nosotros ", dijo en una reunión en Zoom el alcalde del condado de Broward, Steve Geller.

Geller, recién juramentado, pidió al gobernador que emita una orden de uso obligatorio de máscaras en todo el estado.

"Este es un dispositivo médico diseñado para proteger la vida y la salud de las personas", señaló Geller sosteniendo una mascariila. "No es una declaración política", afirmó.

Durante las últimas tres semanas, el condado de Miami-Dade registró el mayor número de casos nuevos en el estado, seguido por el de Broward, de acuerdo con el informe más reciente del Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la Casa Blanca para gobernadores, obtenido por ABC News.

El informe destacó que Florida se encuentra en medio de un resurgimiento viral y, con una acción agresiva ahora, se podría contener el aumento.

El gobernador no se ha manifestado sobre cualquier nueva guía para combatir la covid-19 desde que anunció la Fase 3 de reapertura económica, a fines de septiembre pasado.

Según los regidores de ciudades como Hialeah, Sunrise y Miami Beach, la orden del gobernador despojó en gran medida a los gobiernos locales de su poder para hacer cumplir los mandatos.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, que no participó en la reunión, anunció hoy en rueda de prensa que la ciudad ha recibido nuevos fondos de la ley federal de Ayuda por Coronavirus, Alivio y Seguridad Económica (CARES).

El Departamento de Salud de Florida ha confirmado casos de covid-19 entre estudiantes o profesores en 955 escuelas en los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe desde principios de septiembre.

Eso incluye 128 escuelas adicionales en el sur de Florida desde la semana pasada, de acuerdo con el informe semanal presentado hoy.

El principal funcionario de educación de Florida, Richard Corcoran, dijo este miércoles que los estudiantes podrán asistir a clases por internet hasta el final del actual año escolar debido a la pandemia.

En las escuelas públicas de Miami-Dade, el 45 % de los estudiantes continúa tomando clases en aulas físicas, lo que aumenta la preocupación de padres y profesores.

"Las tasas son demasiado altas", señaló Karla Hernandez-Mats, presidenta del sindicato de maestros United Teachers of Dade. "Hay demasiada inestabilidad e interrupción en la educación debido a eso", puntualizó.

Miami-Dade acumula 207.221 casos (1.685 añadidos hoy) y 3.731 muertes (8 nuevas).

Estados Unidos alcanzó este miércoles el cuarto de millón (250.029) de muertos por la covid-19, mientras que los contagios rozan los 11,5 millones, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.