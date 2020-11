O.Próximo.- Celebrada la primera reunión entre palestinos e israelíes tras restaurarse los lazos cortados en mayo

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Un alto cargo palestino ha mantenido este jueves la primera reunión con las autoridades israelíes desde que la Autoridad Palestina decidiera el martes retomar los lazos cortados en mayo por los planes del primer ministro, Benjamin Netanyahu, para anexionar zonas de Cisjordania, incluido el valle del Jordán.



"Hoy he celebrado una reunión con el lado israelí. Hemos enfatizado que los acuerdos bilaterales firmados, fundamentados en la legitimidad internacional, son los que rigen esta relación", ha señalado Husein al Sheij, presidente de la Autoridad General para Asuntos Civiles y miembro del comité central de Al Fatá.



Así, ha desvelado que durante el encuentro "se ha acordado transferir todo lo que se debe a la Autoridad Palestina" --en referencia a los impuestos que recauda Israel en su nombre-- y ha agregado que "se ha acordado celebrar próximamente otro encuentro".



"Hemos rechazado la política de asentamientos, demolición de viviendas y confiscación de tierras", ha manifestado Al Sheij a través de una serie de mensajes publicados en su cuenta en la red social Twitter. Israel no se ha pronunciado por el momento acerca de la reunión.



El ministro de Exteriores israelí, Gabriel Ashkenazi, aplaudió el miércoles la decisión de la Autoridad Palestina de retomar la cooperación y señaló que "la puerta está abierta a reiniciar las negociaciones". "Pido a los palestinos que crucen esa puerta sin condiciones previas", añadió.



La decisión de la Autoridad Palestina fue anunciada el martes por el propio Al Sheij, quien aseguró que se habían recibido compromisos por parte de Israel para respetar los acuerdos bilaterales alcanzados hasta la fecha.



Abbas afirmó el 19 de mayo que "la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y el Estado de Palestina están absueltos, desde hoy, de todos los acuerdos y entendimientos con los gobiernos estadounidense e israelí y de todas las obligaciones basadas en estos acuerdos, incluyendo las de seguridad" por los planes de anexión.



El Ejecutivo de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció en septiembre tras alcanzar un acuerdo con Israel para normalizar sus relaciones que el mismo contemplaba que las autoridades israelíes suspendieran su anexión de zonas de Cisjordania.



Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, destacó horas después que el acuerdo con EAU "no supone cambios" a sus planes para anexionar zonas de Cisjordania, algo que "se llevará a cabo con total coordinación" con Estados Unidos.



Abbas ha defendido en varias ocasiones la necesidad de convocar una conferencia internacional de paz a principios de 2021, algo que ha solicitado formalmente al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para relanzar las conversaciones con Israel. Así, ha rechazado el papel mediador de Estados Unidos en el proceso y ha solicitado una mayor implicación internacional para hacer avanzar el proceso.



La Administración de Donald Trump ha dado importantes espaldarazos a Netanyahu, incluido el reconocimiento en 2017 de Jerusalén como capital de Israel, y ha presentado una propuesta conocida como 'acuerdo del siglo' como base de las negociaciones, rechazada por las autoridades palestinas al considerar que beneficia a Israel y viola las resoluciones internacionales y la solución de los dos estados.

