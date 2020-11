Nieves Álvarez, muy discreta, no confirma si continúa su relación con el abogado Manuel Broseta

19/11/2020 Nieves �lvarez, protagonista de la inauguraci�n con la que la revista Elle conmemora sus 75 a�os de historia EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



MADRID, 19



Nieves Álvarez se ha convertido en la gran protagonista de la presentación de la espectacular exposición con la que la revista Elle celebra su 75 aniversario: "Elle, 75 años al lado de la mujer". La modelo, espectacular con unos jeans culotte, unas sandalias animal print de taconazo y una elegante torera con unas originales solapas, ha acaparado todas las miradas una vez más. Muy discreta, sin embargo, ha preferido no desvelar si continúa su romance con el abogado Manuel Broseta, que la revista Hola descubrió este verano.



- ¿Qué es Elle para ti?



- Elle yo creo que como mujer es una revista que me representa y como modelo pues es una cabecera que ha formado parte de mi historia y de mi día a día porque todavía sigo trabajando para la revista Elle y en el número de diciembre lo podremos ver. La verdad es que es un orgullo estar aquí cómo modelo y que Benedetta me haya hecho partícipe, pero sobre todo es un orgullo estar aquí como mujer.



- ¿Con qué portada te quedarías?



- Yo antes decía que me quedaba con la portada del Elle francés porque vi el efecto de lo que es salir en la portada del Elle muy inmediato. Fue un punto muy importante también porque era un cambio de look porque era una portada muy emblemática con un gran fotógrafo y entonces ves el poder que tiene una gran cabecera, y la gran visibilidad y acceso a la que tiene muchas personas. Yo creo que es increíble poder estar hoy aquí celebrando el 75 aniversario de una revista que ha ido reflejando la evolución de las sociedades y lo que ha ido evolucionando la mujer siempre empoderándola y apoyándola.



- Como no preguntarte, ya por curiosidad. Yo que veo 'Emily in Paris' de repente aparece el vestido que ya llevó Nieves Álvarez. ¿Tú lo viste? ¿Lo sabías? ¿Te han comentado algo?



- No, yo estaba viendo la serie y de repente vi esa escena y dije ese es mi vestido. Llamé a Stefan y le dije, ¿pero ese es tu vestido? Y me dijo, sí, sí, Nieves. Tuvo un éxito increíble y entonces era de una colección que fotografiamos hace dos años me parece y es muy bonito. Es lo que se aprende de la moda y la moda es actual que lo podemos ver también en esta exposición.



- ¿Cómo estás tú viviendo esta crisis? No sé si a lo mejor has tenido algún familiar o tú misma te has contagiado del virus.



- No, yo afortunadamente tengo todos mis familiares bien, pero lo estoy viviendo como todo el mundo. Con preocupación, con miedos y lo estoy viviendo como el resto de los españoles y como el resto del mundo porque en el fondo estamos todos afectados. A mí me gustaría estar hoy más aquí sin mascarilla que con este momento, entonces yo creo que tenemos ganas de abrazarnos y que todos hemos aprendido a valorar esas pequeñas cosas como es el estar juntos y querernos, y valorar el verdadero lujo.



- ¿Has visto mermada tu agenda de trabajo?



- Claro, pero es que, si no, no sería real. Todo el mundo, es decir, yo trabajo en contacto con los demás que necesito viajar pues como todos.



- ¿Piensas en Navidades o no?



- No, las Navidades están muy lejos. Las luces todavía no, todavía no... No, yo vivo el día a día que yo creo que es lo que hemos aprendido todos, a vivir el día a día.



- ¿Sigues con tu pareja? ¿Sigues enamorada?



- Estamos todos bien, muchas gracias.