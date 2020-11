Michel: "Contra Osasuna la ansiedad puede ser nuestro peor enemigo"

El entrenador del Huesca, Michel S�nchez. EFE / Manuel Lorenzo/Archivo

Huesca, 20 nov (EFE).- El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, Miguel Angel Sánchez "Michel", ha destacado que en el partido de este viernes contra el Osasuna la ansiedad por lograr la primera victoria de la temporada puede ser su peor enemigo.

"Intentamos que no sea así. En los entrenamientos recalcamos los conceptos. El jugador sabe que en cada minuto siempre hay que dar el cien por cien. En dos partidos quizás no lo hemos hecho, ante el Real Madrid y la Real Sociedad. Esos son los peros que le podemos poner al equipo y eso ellos lo saben", ha añadido en rueda de prensa telemática.

Michel opina que ganar en terreno navarro reforzaría mucho al equipo y que espera que sea el punto de inflexión de la trayectoria del Huesca.

"Queremos ser un equipo que mire hacia adelante. Lo de atrás nos vale para mejorar y en eso estamos. Hemos hecho muchas cosas bien. Las estadísticas dicen que no hemos ganado pero también lo que hacemos bien. Hemos trabajado y hemos dicho al jugador que siguiendo así vamos a ser muy competitivos y vamos a disfrutar de la categoría. Tenemos un reto y hay que disfrutarlo, más allá de las dificultades", ha asegurado.

Para reforzar el mensaje positivo, el técnico madrileño ha recordado que el Huesca es un equipo al que le tiran poco a puerta, que está entre los ocho primeros en disparos al rival o que es tercero en evitar ocasiones de gol en contra.

"Pero más allá de las estadísticas están las sensaciones y esas no le engañan al jugador. Ante el Eibar notaron que eran superiores, ellos lo tienen interiorizado y ese es el camino", ha apostillado.

Michel ha resaltado la importancia de adelantarse en el marcador, algo que solo ha ocurrido hasta ahora en la primera jornada. A este respecto ha desvelado que en el vestuario lo han hablado y que deben corregir este problema.