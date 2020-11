Mezclar vacunas covid debería ser posible: Experto de Oxford

(Bloomberg) -- Las personas deberían poder mezclar vacunas contra el coronavirus, para que no se les impida probar una vacuna diferente si la primera es menos eficaz, dijo el principal investigador del ensayo de la Universidad de Oxford.

“La teoría es que eso debería funcionar, y no hay razón” para que no resulte, dijo el jueves Andrew Pollard, quien lidera el ensayo de la vacuna contra el covid-19 que desarrollan en conjunto la Universidad de Oxford y AstraZeneca Plc, en una conferencia de prensa sobre los últimos resultados del grupo. “Debería ser posible usar una vacuna y luego reforzarla con la otra”.

Pollard dijo lo anterior porque las candidatas favoritas –la vacuna de Astra-Oxford, junto con las dos de Pfizer Inc. y Moderna Inc.– apuntan a una respuesta inmune contra la proteína espiga del SARS-CoV-2, por lo que las personas deberían poder mezclarlas. Sin embargo, advirtió que se necesitan más estudios.

Está aumentando la expectativa para conocer los datos sobre la candidata de Astra-Oxford después de que Pfizer y Moderna revelaran que sus vacunas, que utilizan tecnología de ARN mensajero, mostraron una eficacia de 95% en un análisis final de datos de los ensayos publicados en los últimos 10 días. Se espera conocer la lectura de Astra-Oxford en las próximas semanas.

Pollard dijo que era necesario alcanzar al menos 53 contagios confirmados en el estudio antes de que se pudieran revelar los datos, aunque es probable que, con el acelerado aumento de la tasa de infección, el número sea mucho mayor.

Astra y Oxford publicarán los resultados clave de los ensayos inmediatamente después de que pasen el nivel de referencia de contagios, seguido de un análisis de datos más detallado y revisado por pares en una revista científica semanas después, dijo Pollard.

Nota Original:Mixing Covid Vaccines Should Be Possible, Oxford Trial Head Says

