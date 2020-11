México propone a EEUU extender hasta final de año cierre fronterizo por covid

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. EFE/ Jos� M�ndez/Archivo

México, 18 nov (EFE).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó este miércoles que le propuso al Gobierno de Estados Unidos extender el cierre de la frontera común hasta los últimos días del año, esto tras un análisis del desarrollo de la propagación de la pandemia de la covid-19.

La SRE indicó que las restricciones se mantendrán en los mismos términos que propusieron ambos países desde su implementación el 21 de marzo.

"México planteó a Estados Unidos la extensión por un mes más de las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su frontera común", apuntó la Cancillería mexicana en un mensaje en redes sociales.

Esto "tras revisar el desarrollo de la propagación de la covid-19 en ambos países y debido a que diversos estados se encuentran en el color naranja (riesgo alto) del Semáforo Epidemiológico".

En el mensaje, la SRE añadió que "ambos países coordinarán las medidas sanitarias en la región fronteriza que estarán vigentes hasta las 23.59 horas del 21 de diciembre de 2020".

El 21 de marzo, México y Estados Unidos cerraron sus fronteras para viajes no esenciales, es decir, aquellos con fines recreativos o turísticos.

Además, también han frenado los procesos migratorios abiertos en Estados Unidos, dejando, según denuncian ONG, a miles de migrantes varados en la frontera norte mexicana.

En cambio, las restricciones establecidas no impiden el tránsito comercial de alimentos, de combustible, de equipos de atención médica y de medicamentos por la frontera entre ambos países.

La frontera de México con Estados Unidos, que se extiende a lo largo de más de 3.000 kilómetros, es además una de las más activas del mundo con más de un millón de personas que cruzan cada día y se intercambian bienes y servicios por un valor de 1.700 millones de dólares diarios.

México suma al momento 1.015.071 contagios y 99.528 muertes por la covid-19, mientras que Estados Unidos, epicentro de la pandemia a nivel mundial, suma 11.525.540 positivos y 250.485 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.