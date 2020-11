México no quiere agentes EEUU en el país tras arresto de general

(Bloomberg) -- El Gobierno de México advirtió a Estados Unidos que no quería agentes extranjeros en su territorio luego de que su exsecretario de Defensa fuera arrestado en Los Ángeles sin el conocimiento del país, según una persona con conocimiento del asunto.

Poco después de la advertencia, el Departamento de Justicia de EE.UU. solicitó el sobreseimiento de los cargos contra el general Salvador Cienfuegos, que incluían narcotráfico y lavado de dinero. Un juez federal de Brooklyn acordó la salida el miércoles. Cienfuegos regresará a México donde el Gobierno está investigando el caso y decidirá sobre su detención.

La inusual advertencia fue reportada antes por The New York Times.

México expresó su descontento tanto con la relación con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. como con la asociación de seguridad en general, dijo la persona, que pidió no ser identificada debido a que las conversaciones entre los Gobiernos son de carácter privado. Les dijeron a EE.UU. que no podía tenerlo de ambas formas, pidiendo extradiciones y agentes en terreno y luego realizando operaciones encubiertas a espaldas de la nación, señaló a Bloomberg News otra persona con conocimiento de las conversaciones.

Ninguna de las personas tenía conocimiento de una amenaza directa, o un quid pro quo, para expulsar a la DEA si Cienfuegos no regresaba.

Pero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estuvo molesto durante semanas por su desconocimiento sobre la investigación de Cienfuegos que condujo a su arresto el 15 de octubre.

Después del arresto, el presidente advirtió que se investigaría el papel de la DEA en México y el secretario de Relaciones Exteriores del país, Marcelo Ebrard, dijo a la revista mexicana Proceso que sería objeto de revisión.

El Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia de EE.UU. declinaron hacer comentarios el miércoles por la noche.

Cienfuegos fue acusado por EE.UU. de ayudar al cártel de la droga H2 apuntando a sus rivales en acciones militares y advirtiéndole de las investigaciones estadounidenses, entre otras acusaciones.

Los fiscales hicieron referencia a miles de mensajes de Blackberry interceptados para ofrecer una imagen de Cienfuegos, apodado “El Padrino”, como un benefactor todopoderoso que se aseguró de que miles de kilogramos de metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana llegaran a ciudades de EE.UU.

En una inusual demanda, la jueza Carol Amon hizo que el propio fiscal federal interino de EE.UU., Seth DuCharme, compareciera ante tribunales el miércoles para explicar el cambio.

“La oficina respalda su caso”, dijo sobre el Distrito Este de Nueva York. Si bien “no le preocupa” la solidez del caso, le dijo a Amon, “francamente, había un equilibrio de interés” que involucraba “la relación de Estados Unidos con México y con los esfuerzos cooperativos de aplicación de la ley que se refieren a este caso, incluida la corrupción pública”.

Nota Original:Mexico Warned U.S. About DEA on Its Soil After General’s Arrest

