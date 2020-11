Mayka y Tony Spina, felices, evitan poner etiquetas a su relación

08/11/2020 Mayka y Tony Spina, felices, evitan poner etiquetas a su relaci�n. MADRID, 19 (CHANCE) Mayka est� pasando por un gran momento tras su paso por "La isla de las tentaciones" y sigue feliz con su romance con Tony Spina, al que prefiere no poner "etiquetas" por el momento. Adem�s, due�a del famoso "Rosito" contin�a su amistad con Patricia Guimerans y Alessandro Livi y hemos pillado a las dos parejas compartiendo una divertida cena. Sin morderse la lengua, las televisivas parejitas nos han dado su opini�n sobre c�mo est�n viendo a Tom Brusse, a Sandra y a Marta Pe�ate en la nueva edici�n de "La casa fuerte", reality al que Mayka no descarta entrar. EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



Mayka está pasando por un gran momento tras su paso por "La isla de las tentaciones" y sigue feliz con su romance con Tony Spina, al que prefiere no poner "etiquetas" por el momento. Además, dueña del famoso "Rosito" continúa su amistad con Patricia Guimerans y Alessandro Livi y hemos pillado a las dos parejas compartiendo una divertida cena. Sin morderse la lengua, las televisivas parejitas nos han dado su opinión sobre cómo están viendo a Tom Brusse, a Sandra y a Marta Peñate en la nueva edición de "La casa fuerte", reality al que Mayka no descarta entrar.



Mientras que Alessandro, que sigue feliz con Patricia, asegura que "cuando el amor es verdadero y dos personas se quieren y se respetan" no se rompe por mucha tentación que haya, Mayka desvela cómo va su relación con Tony Spina: "Ahora mismo estamos muy bien, muy felices, todo pasa por algo".



Después de bromear con que tiene dos hijos con el italiano - Inma Campano, a la que tienen "acogida en su casa" y Rosito, perro que Toni le regaló por su cumpleaños - Mayka nos cuenta qué le parece que su ex, Pablo, se haya hecho un injerto: "Yo con Pablo me llevo muy bien, ya lo sabéis y me alegro mucho de que le vaya todo muy bien, que se ponga pelo* no lo he visto la verdad pero supongo que es lo que quería él, era su sueño, pues yo encantada".



?Alessandro, por su parte, analiza cómo está viendo a sus amigos de "La isla de las tentaciones" en el nuevo reality en el que participan, "La casa fuerte": "Veo que Sandra lo está sufriendo bastante, sobre todo ahora que está nominada y puede ser que se separen, está un poco preocupada. Yo a Tom y Sandra me los creo porque los he visto fuera. Ahora ha entrado Marta, están haciendo piña con ella y no me lo esperaba yo. Los realities son así, cuando estás en una situación diferente todo puede cambiar, por mucho que se llevaran mal con el tema de que está metido con Lester, en el reality es todo diferente. Vamos a estar apoyándola desde fuera".



? Tony Spina, sin embargo, se destapa mostrándose muy crítico con Sandra: "Yo a Sandra no la aguanto, qué quieres que te diga. No me parece normal que se ponga a llorar porque ha pasado con los acampados... no me parece ni medio normal, si tienes tanto miedo, haberte quedado en tu casa tranquilita con el edredón y Tom y lo tienes amarrado. Si tienes tanto miedo no tienes ningún privilegio".



Y atención, porque ni Tony ni Mayka descartan entrar en el reality. Mientras que el ex de Makoke confiesa - para sorpresa de su explosiva novia - que "en los últimos años he vivido más en un reality que fuera, estoy más a gusto en una casa que solo con Mayka, estoy más acostumbrado", la murciana le da rápidamente la réplica: "A mí me gustaría la experiencia, soy una persona que se apunta a todo pero tengo a Rosito, qué hago con él. Después de lo que me pasó en la isla no sabría si atreverme no vaya a ser que la lie otra vez".



Un doble juego de palabras en el que Mayka plantea qué pasaría si fuese infiel a Tony, que le ha regalado a su perro Rosito, al igual que Pablo le regaló un peluche con el mismo nombre que acabó en la hoguera tras la infidelidad de la influencer. Algo que al italiano no le afecta lo más mínimo, ya seguro de sí mismo afirma que "Sería muy poco inteligente de su parte cambiarme a otro, le ha tocado la lotería fuerte, no creo que sea tan poco inteligente".



Y, aunque bromean con si son de poner fechas al inicio de la relación o no, los tortolitos nos sorprenden dejando claro que, ni uno ni otro se plantean que aparezca una tercera persona. Y es que Tony afirma que "no estoy acostumbrado a 'decir quieres ser mi novia'" pero "por mi lado tiene exclusividad". Una respuesta con la que Mayka se muestra completamente de acuerdo