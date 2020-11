María Teresa Campos prefiere no posicionarse en la guerra que mantienen Isabel Pantoja y Kiko Rivera

27/02/2020 Mar�a Teresa Campos, en una imagen de archivo EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



MADRID, 19 (CHANCE)



María Teresa Campos continúa con sus compromisos profesionales y, además de triunfar con su programa en YouTube, "Enredados", se ha desplazado a Sevilla para ser la protagonista del próximo programa de "El año de tu vida", espacio que Toñi Moreno presenta en Canal Sur.



Feliz por este "resurgimiento" profesional y por el hecho de que ahora sean Kiko Rivera e Isabel Pantoja quienes acaparen los titulares que hace semanas protagonizaban ella y sus hijas, Terelu y Carmen Borrego, la malagueña, con una inmensa sonrisa, confiesa que está "muy bien".



Encantada, Teresa asegura que su propio programa en YouTube "me va muy bien y todo lo bien que se puede decir en estos momentos que estamos viviendo así que cuidando lo que tenemos que cuidar porque tenemos que cuidarnos todos y trabajando en casa así que muy bien. Y mañana viene Raphael".



Con la discreción que la caracteriza, la veterana comunicadora prefiere no posicionarse en la guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera: "No tengo nada que decir. Yo no me voy a meter en eso, que hablen todo lo que tengan que hablar. No me vas a sacar una palabra. No porque como dicen en Andalucía, 'entre calé y calé, no valen la remanguillé'. A mí no me vas a coger diciendo algo que yo no quiera".



